Onde assistir a Atlético de Madrid x Barcelona, pelo Campeonato Espanhol

Clássico espanhol será disputado no Wanda Metropolitano neste domingo (1), às 17h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após ser derrotado pela Juventus no meio da semana na Liga dos Campeões, o volta suas atenções para o Campeonato Espanhol. Neste domingo (1), os Colchoneros recebem o , às 17h (de Brasília), no Wanda Metropolitano, pela 15ª rodada da . A partida terá transmissão ao vivo do canal ESPN . Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI!

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético de Madrid x Barcelona DATA Domingo, 1 de dezembro LOCAL Wanda Metropolitano - Madrid, ESP HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Colchoneros querem encerrar o jejum contra o Barça neste domingo (1) / Foto:Getty Images

A partida terá transmissão para o Brasil pelo canal ESPN Brasil, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ATLÉTICO DE MADRID

Atravessando um longo jejum sem vencer o rival, a última vez foi na Liga dos Campeões na temporada 2015/16, o Atlético de Madrid entra em campo visando tirar pontos do líder Barcelona.

Com 25 pontos e ocupando a quarta posição, o técnico Diego Simeone poderá contar com os retornos de Thomas Partey e Saul, que cumpriram suspensão.

Por outro lado, Felipe e Mario Hermoso devem começar na zaga devido as lesões de Stefan Savic e Jose Gimenez.

Provável escalação do Atlético de Madrid:

BARCELONA

Após vencer o Borussia Dortmund por 3 a 1 no meio da semana na Liga dos Campeões, o Barça entra em campo visando defender a liderança da La Liga.

Pressionado, o técnico Ernesto Valverde segue sem contar com Nelson Semedo, lesionado, com Sergi Roberto entre os titulares.

Além do mais, o treinador deverá optar por Arturo Vidal no lugar de Sergio Busquets, que cumprirá suspensão.

Provável escalação do Barça: Ter Stegen; Roberto, Umtiti, Lenglet, Firpo; Vidal, Busquets, De Jong; Messi, Suarez, Griezmann

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO DE MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA Granada 1 x 1 Atlético de Madrid La Liga 23 de novembro 1 x 0 Atlético de Madrid Liga dos Campeões 26 de novembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Atlético de Madrid La Liga 6 de dezembro 17h (de Brasília) Atlético de Madrid x Liga dos Campeões 11 de dezembro 17h (de Brasília)

BARCELONA

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 2 Barcelona La Liga 23 de novembro Barcelona 3 x 1 Liga dos Campeões 27 de novembro

Próximas partidas