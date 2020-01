Onde assistir a Athletico x Taboão da Serra, pelas oitavas da Copa São Paulo de juniores?

Buscando conquistar o título inédito da Copinha, o Furacão entra em campo nesta quarta-feira (15) visando a classificação para as quartas-de-final

Duelando por uma vaga nas quartas de final da , -PR e Taboão da Serra entram em campo nesta quarta-feira (15), às 15h (de Brasília), em Embu das Artes. O duelo terá transmissão ao vivo do canal SporTV e, para quem não puder acompanhar, a Goal também trará os principais lances do jogo ao vivo, em tempo real!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Athletico x Taboão da Serra DATA Quarta-feira, 15 de janeiro de 2020 LOCAL Hermínio Esposito - Embu das Artes HORÁRIO 15h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá transmissão ao vivo do canal por assinatura SporTV. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ATHLETICO

Invicto na até o momento e com 100% de aproveitamento na primeira fase, o Furacão aposta na força de seu elenco para seguir na competição.

Para isso, o Athletico conta com Jajá, grande destaque do time. Ex-atleta do , o atacante já é muito pedido no elenco principal do Furacão e deve estar em sua última Copinha.

Provável escalação do Athletico: Léo Linck; Luan Patrick, Lucas Andrade e Gabriel Fornari; Brener (Ramon), Kawan, Reginaldo e Iago; Jajá, Paulo Victor (Mingotti) e Bruno Leite

TABOÃO DA SERRA

Com seis participações nas fases finais nos últimos sete anos, o Taboão da Serra busca vencer para já igualar sua melhor participação na história da Copinha, quando chegou nas quartas-de-final.

O clube, tradicional em revelar jogadores, tem como principal destaque um dos jogadores mais folclóricos da competição até o momento: o goleiro Sacana, brilhando com várias belas defesas e ao pegar três pênaltis na segunda fase, diante do .

Provável escalação do Taboão da Serra: Sacana; Marcos, Allan Dener, Caue Henrique e Vynicius; Pedro Filipi, Jailson, Igor Torres e Alyson; Marcos e Wilson.

ÚLTIMOS JOGOS

ATHLETICO

JOGO CAMPEONATO DATA Athletico 1 x 1 de Futebol Júnior 11 de janeiro Tupi 0 x 1 Athletico Copa de Futebol Júnior 13 de janeiro

TABOÃO DA SERRA