Onde assistir a Athletico x Avaí, pelo Brasileirão Série A 2019

Pensando na Copa do Brasil, Furacão recebe o Avaí na manhã deste domingo (15); veja como acompanhar ao vivo na internet

Visando a final da Copa do , o -PR recebe o Avaí neste domingo (15), às 11h (de Brasília), na Arena da Baixada, em duelo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida não terá transmissão ao vivo na TV.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO x Avaí DATA Domingo, 15 de setembro LOCAL Arena da Baixada - Curitiba, PR HORÁRIO 11h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida não terá transmissão ao vivo na TV. Na Goal, você acompanha tudo do jogo, com narração minuto a minuto.

O duelo não pode ser mostrado no Premiere porque o Furacão é o único dos 20 clubes do Brasileirão que não entrou em acordo com o Grupo Globo.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ATHLETICO-PR

Focado na decisão da após ter vencido o primeiro jogo contra o Internacional por 1 a 0, o Furacão entra em campo neste domingo com o time reserva.

O técnico Tiago Nunes deve repetir a escalação que empatou com o por 1 a 1. A única dúvida está na utilização de Lucho González ou Erick no meio-campo.

Por outro lado, Pedro Henrique e Adriano estão confirmados, uma vez que não podem jogar na Copa do Brasil.

Provável escalação do Athletico-PR: Léo; Madson, Pedro Henrique, Lucas Halter e Adriano; Matheus Rossetto, Lucho González (Erick) e Felipe; Braian Romero, Vitinho e Thonny Anderson

AVAÍ

Por outro lado, o Avaí mantém mistério sobre a equipe que entrará em campo. O técnico Alberto Valentim conta com os retornos de Betão e Léo, mas João Paulo, suspenso, está fora. A tendência é que Matheus Barbosa ou Douglas ganhe a posição.

"Ganha a volta do nosso capitão (Betão), o Léo também, jogador importante. Não costumo passar o time que vai jogar, esconder um pouco até de característica para o Tiago Nunes, meu próximo adversário. Vou esconder quem será o substituto do João Paulo, pois algumas mudanças podem acontecer", afirmou o treinador.

O Athletico é o nono colocado no Brasileirão, com 26 pontos. Já o Avaí é o lanterna, com 10 pontos.

Provável escalação do Avaí: Vladimir, Léo, Betão, Ricardo (Marquinhos Silva) e Igor Fernandes; Pedro Castro, Richard Franco e Matheus Barbosa (Douglas); Lourenço, Caio Paulista e Brenner

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATHLETICO-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 1 x 1 Athletico-PR Brasileirão 8 de setembro Athletico-PR 1 x 0 Copa do Brasil 11 de setembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Internacional x Athletico-PR Copa do Brasil 18 de setembro 21h30 (de Brasília) x Athletico-PR Brasileirão 22 de setembro 16h (de Brasília)

AVAÍ

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 1 Avaí Brasileirão 2 de setembro Avaí 0 x 3 Brasileirão 7 de setembro

Próximas partidas