Onde assistir a Athletico-PR x São Paulo, pelo Brasileirão Série A 2019

Confronto adiado da 13ª rodada será disputado nesta quarta-feira (21); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

-PR e entram em campo nesta quarta-feira (21), às 19h15 (de Brasília), na Arena da Baixada, em confronto adiado pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida não terá transmissão para o . No entanto, na Goal, você também acompanha em tempo real, minuto a minuto, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO x São Paulo DATA Quarta-feira, 21 de agosto LOCAL Arena da Baixada - Curitiba, BRA HORÁRIO 19h15 (Brasília)

COMO E ONDE VER?



Torcida do Furacão irá comparecer no (Foto:Getty Images)

A partida não terá transmissão para o Brasil. Apesar do acordo com a Globo para transmissão dos jogos na TV aberta, a emissora optou por passar o confronto entre e , às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida das quartas de final da .

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ATHLETICO-PR

Ocupando a oitava posição, com 22 pontos, o Furacão ganhou um problema de última hora para encarar o São Paulo nesta quarta. Durante o treinamento na segunda-feira (19), Bruno Nazário torceu o joelho e deve desfalcar a equipe durante algumas semanas.

Por outro lado, Adriano, que fez o seu primeiro jogo pelo Athletico, na vitória de 1 a 0 sobre o na última rodada, está empolgado para seguir jogando, apesar do técnico Tiago Nunes adotar uma postura mais cautelosa.

"Ele está acostumado a um calendário internacional de menos jogos e, aqui, com jogos de domingo e quarta, se esticar muito a corda, posso perder um jogador assim.", disse.

Se vencer nesta quarta-feira, o Furacão ultrapassa o Internacional, sobe para sétimo e encosta no G-6.

Provável escalação do Athletico-PR: ; Madson (Jonathan), Pedro Henrique, Léo Pereira e Adriano; Wellington, Bruno Guimarães e Thonny Anderson (Nikão); Marcelo Cirino, Rony e Marco Ruben.

SÃO PAULO

Por outro lado, o Tricolor ocupa a quinta posição, com 27 pontos, e vem de vitória sobre o Ceará por 1 a 0, com gol do estreante Daniel Alves.

O técnico Cuca poderá contar com o retorno de Arboleda, que cumpriu suspensão, enquanto Luan tem chances de voltar ao time titular no lugar de Liziero.

No entanto, o meia-atacante recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Para o lugar dele, Vitor Bueno e Helinho brigam por uma vaga.

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi, Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan, Tchê Tchê e Daniel Alves; Antony, Helinho (Vitor Bueno) e Raniel.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATHLETICO-PR

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 0 Athletico-PR 15/08/2019 Athletico-PR 1 x 0 Atlético-MG Brasileirão 17/08/2019

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Grêmio x Athletico-PR Brasileirão 24/08/2019 17h (de Brasília) Athlético-PR x Ceará Brasileirão 31/08/2019 19h (de Brasília)

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 3 x 2 Santos Brasileirão 10/08/2019 São Paulo 1 x 0 Ceará Brasileirão 18/08/2019

Próximas partidas