Onde assistir a Athletico-PR x Palmeiras, pelo Brasileirão Série A 2019

Equipes entram em campo neste domingo (20), às 19h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O visita o -PR na noite deste domingo (20), às 19h (de Brasília), em duelo válido pela 27ª rodada do Brasileirão. A partida terá transmissão ao vivo do canal TNT (exceto PR), na TV fechada. Aqui, na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO x Palmeiras DATA Domingo, 20 de outubro LOCAL Arena da Baixada - Curitiba, BRA HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo do canal TNT, na TV fechada. Na Goal, você acompanha tudo do jogo, com narração minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ATHLETICO-PR

Vindo de vitória sobre o , o Furacão subiu para a nona posição, com 38 pontos. Para o confronto o técnico Tiago Nunes terá o retorno de Thiago Heleno, após cumprir suspensão automática.

“Todos estão muito comprometidos. Os caras gostam de jogar juntos. Nós fazemos treinos que são até melhores do que as partidas. É um grupo que tem prazer em tentar jogar bem”, disse o treinador.

Provável escalação do Athletico-PR: ; Madson, Léo Pereira, Thiago Heleno e Márcio Azevedo; Wellington; Bruno Guimarães e Léo Cittadini; Rony, Thonny Anderson e Marcelo Cirino

PALMEIRAS

Na vice-liderança do Brasileirão e a oito pontos atrás do líder , o Palmeiras só pensa na vitória para buscar reduzir a diferença.

"Entramos (no campeonato) com proposta de lutar para ganhar. Sabemos que temos concorrentes de peso, que estão bem também. Mas faltam bastante rodadas. Vamos lutar e brigar até o fim, fazer o que estiver ao nosso alcance. É difícil, mas não é impossível. Vamos lutar até quando tiver possibilidades", disse Weverton.

O técnico Mano Menezes não poderá contar com Victor Luis, suspenso. O zagueiro Vitor Hugo pode voltar ao time titular.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Vitor Hugo (Luan) e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Dudu, Willian e Deyverson (Borja ou Henrique Dourado)

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATHLETICO-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Athletico-PR 0 x 2 Flamengo Brasileirão 13 de outubro Fluminense x Athletico-PR Brasileirão 17 de outubro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Athletico-PR x Brasileirão 27 de outubro 16h (de Brasília) x Athletico-PR Brasileirão 31 de outubro 19h30 (de Brasília)

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 1 x 0 Brasileirão 13 de outubro Palmeiras x Brasileirão 16 de setembro

Próximas partidas