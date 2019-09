Onde assistir a Athletico-PR x Internacional, pela final da Copa do Brasil

Equipes disputam o primeiro jogo da grande decisão nesta quarta (11), em Curitiba; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Valendo o título da Copa do Brasil, -PR e fazem o primeiro jogo da grande final nesta quarta-feira (11), às 21h30 (de Brasília), na Arena da Baixada. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo apenas para todo o , além do Sportv, na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO x Internacional DATA Quarta-feira, 11 de setembro LOCAL Arena da Baixada - Curitiba, PR HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Torcida do Furacão irá comparecer no (Foto:Getty Images)

A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo para todo o Brasil, além do Sportv, na TV fechada. Na Goal , você acompanha tudo do jogo, com narração minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ATHLETICO-PR

Após ter eliminado o nos pênaltis na semifinal, o Furacão chega confiante para começar a decidir o título da , mas com algumas dúvidas.

Sem contar com Pedro Henrique, Adriano e Bruno Nazário, o técnico Tiago Nunes ainda liga o sinal de alerta com o trio de pendurados: Bruno Guimarães, Rony e Lucho González.

Por outro lado, o zagueiro Léo Pereira volta de suspensão e pode reassumir a titularidade. Léo Pereira, Lucas Halter e Bambu disputam as outras duas vagas.

Provável escalação do Athletico-PR: ; Khellven (Madson), Bambu, Léo Pereira (Lucas Halter) e Márcio Azevedo; Wellington, Bruno Guimarães e Léo Cittadini; Nikão, Rony e Marco Ruben

INTERNACIONAL

Mantendo o seu tradicional mistério, o técnico Odair Hellmann fechou o treinamento durante a semana visando a grande final. No entanto, o deve entrar em campo com a mesma equipe que eliminou o na última semana, com uma formação bem ofensiva com D'Alessandro, Nico López e Paolo Guerrero.

"Ano passado demos um grande salto. Conquistamos a vaga direta na Libertadores, as oitavas da Copa do Brasil. Pulamos etapas. Em um ano de reconquistar confiança, demos uma resposta positiva. O título, se vier, será uma cereja do bolo e faremos tudo para conquistá-lo", disse Edenílson.

Provável escalação do Internacoinal: Marcelo Lomba; Bruno, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Uendel (Zeca); Rodrigo Lindoso, Edenilson, Patrick, D'Alessandro e Nico López; Paolo Guerrero

RETROSPECTO RECENTE ENTRE AS EQUIPES

Com duas vitórias para cada lado, além de um empate nos últimos cinco duelos entre as equipes, Furacão e Colorado prometem uma final bem equilibrada e com muita emoção na Copa do Brasil. ANO JOGO COMPETIÇÃO 2019 Athletico-PR 1 x 0 Internacional Brasileirão 2018 Internacional 2 x 1 Athletico-PR Brasileirão 2018 Athletico-PR 2 x 2 Internacional Brasileirão 2016 Athletico-PR 2 x 1 Internacional Brasileirão 2016 Internacional 1 x 0 Athletico-PR Brasileirão

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATHLETICO-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Athletico-PR 2 (5) x (4) 0 Grêmio Copa do Brasil 4 de setembro Santos 1 x 1 Athletico-PR Brasileirão 8 de setembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Athletico-PR x Avaí Brasileirão 15 de setembro 16h (de Brasília) Internacional x Athletico-PR Copa do Brasil 18 de setembro 21h30 (de Brasília)

INTERNACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 3 x 0 Cruzeiro Copa do Brasil 4 de setembro Internacional 1 x 0 Brasileirão 7 de setembro

Próximas partidas