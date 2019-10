Onde assistir a Athletico-PR x Goiás, pelo Brasileirão Série A 2019

Furacão recebe o Esmeraldinho neste domingo (27), às 16h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na internet

Sem grandes objetivos no Campeonato Brasileiro, o -PR recebe o na tarde deste domingo (27), às 16h (de Brasília), na Arena da Baixada, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida não terá transmissão ao vivo na televevisão. No entanto, na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando AQUI!

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO x Goiás DATA Domingo, 27 de outubro LOCAL Arena da Baixada - Curitiba, BRA HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida não terá transmissão ao vivo na televisão. Porém, na Goal, você acompanha tudo do jogo, com narração minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ATHLETICO-PR

Na nona posição, com 39 pontos, o Furacão entra em campo sem grandes objetivos na temporada, uma vez que já está classificado para a 2020.

O técnico Tiago Nunes deve realizar duas mudanças na equipe para enfrentar o Goiás. O goleiro está recuperado de torcicolo e volta ao time, assim como o volante Léo Cittadini.

Provável escalação do Athletico-PR: Santos; Madson, Thiago Heleno, Léo Pereira e Adriano; Wellington, Bruno Guimarães e Léo Cittadini; Marcelo Cirino, Rony e Marco Ruben

GOIÁS

Ocupando a décima posição, com 38 pontos, o Goiás terá retornos importantes para o confronto deste domingo. Yago Rocha, Jefferson, Yago Felipe e Léo Sena, retornam após serem poupados no meio da semana, além de Michael, Rafael Moura e Leandro Barcia, que cumpriram suspensão na última rodada do Brasileirão.

Apesar da eliminação na Copa Verde, o técnico Ney Franco espera a reação da equipe no Brasileirão.

Mais artigos abaixo

"A gente queria a classificação. Respeitamos a competição e trouxemos o que tínhamos de melhor. Quem não veio é porque não tinha condições físicas. Agora é juntar os cacos, a gente está numa competição muito difícil, temos a segunda melhor campanha do returno, então temos responsabilidade enorme de primeiro chegar aos 45 pontos e depois procurar uma classificação melhor.", disse o treinador.

Provável escalação do Goiás: Tadeu; Yago Rocha, Fábio Sanches, Rafael Vaz e Jefferson; Gilberto (Breno), Yago Felipe e Léo Sena; Michael, Rafael Moura e Leandro Barcia

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATHLETICO-PR

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 1 Athletico-PR Brasileirão 17 de outubro Athletico-PR 1 x 1 Brasileirão 20 de outubro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Athletico-PR Brasileirão 31 de outubro 19h30 (de Brasília) Athletico-PR x Brasileirão 3 de novembro 17h (de Brasília)

GOIÁS

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 2 Goiás Brasileirão 17 de outubro Cuiabá 2 x 1 Goiás COpa Verde 23 de outubro

Próximas partidas