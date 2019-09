Onde assistir a Athletico-PR x Fortaleza, pelo Brasileirão Série A 2019

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (26), às 21h30 (de Brasília), na Arena da Baixada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Iniciando uma sequência de cinco jogos em 18 dias, o -PR recebe o nesta quinta-feira (26), às 21h30 (de Brasília), em duelo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do canal TNT, TV fechada. Aqui, na Goal , você acompanha o jogo em tempo real!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO x Fortaleza DATA Quinta-feira, 26 de setembro LOCAL Arena da Baixada - Curitiba, BRA HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá transmissão ao vivo do canal TNT, na TV fechada. Na Goal , você acompanha tudo do jogo, com narração minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ATHLETICO-PR

Ocupando a nona posição do Brasileirão, com 27 pontos, o Furacão vem de um empate com o após a conquista do título da Copa do .

Para o confronto conta a equipe do Fortaleza, o técnico Tiago Nunes descartou rodízio na equipe para sequência de cinco jogos em 18 dias.

"A gente vai avaliar jogo a jogo. Os jogadores que tiverem condições físicas de jogar, emocional, vão ser escalados. Eu não vou ter essa preocupação de fazer rodízio e nem nada", disse o treinador.

No entanto, o zagueiro Pedro Henrique será a principal baixa. Com uma lesão muscular, Léo Pereira e Lucas Halter são as únias opções.

Provável escalação do Athletico-PR: ; Khellven (Madson), Lucas Halter, Léo Pereira e Márcio Azevedo; Wellington, Bruno Guimarães e Léo Cittadini (Lucho), Nikão, Rony e Marco Ruben

FORTALEZA

Do outro lado, o Fortaleza está a quatro pontos da zona de rebaixamento e só pensa na vitória nesta quinta para se afastar do perigo.

Para o duelo, a equipe não poderá contar com Felipe Alves. Além de suspenso, o goleiro sentiu dores na coxa esquerda e está fora de combate. Para o seu lugar, Zé Ricardo deve utilizar Marcelo Boeck.

"Novamente tem que começar tudo do zero, tem que fazer o trabalho como se estivesse chegando agora, mas eu gosto desse tipo de desafio, acredito que somos capazes de fazer nesse momento o que as pessoas veem como adverso. É algo muito forte, muito coeso. Quando nos fechamos, nos unimos, conquistamos aquilo que parecia improvável", disse Boeck.

Provável escalação do Fortaleza:

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATHLETICO-PR

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 2 Athletico-PR 19 de setembro Vasco 1 x 1 Athletico-PR Brasileirão 22 de setembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Athletico-PRx Brasileirão 29 de setembro 19h (de Brasília) x Athletico-PR Brasileirão 5 de outubro 19h (de Brasília)

FORTALEZA

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 1 x 1 Fortaleza Brasileirão 15 de setembro Fortaleza 0 x 1 Brasileirão 22 de setembro

Próximas partidas