Onde assistir a Athletico-PR x CSA, pelo Brasileirão Série A 2019

Equipes entram em campo neste domingo (3), na Arena da Baixada, às 18h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na internet

-PR e entram em campo neste domingo (3), às 18h (de Brasília), em duelo válido pela 30ª rodada do Brasileirão. A partida não terá transmissão da TV, pois os clubes fecharam com emissoras de TV diferentes. No entanto, na Goal, você acompanha o jogo em tempo real!

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO x CSA DATA Domingo, 3 de novembro LOCAL Arena da Baixada - Curitiba, PR HORÁRIO 18h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida não terá transmissão da TV, pois os clubes fecharam com emissoras de TV diferentes. Porém, na Goal, você acompanha tudo do jogo, com narração minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ATHLETICO-PR

Negociando a sua renovação de contrato para seguir no comando do clube, o técnico Tiago Nunes não esconde o seu desejo de permanecer no comando da equipe no próximo ano.

"Tenho uma gratidão, um carinho e um respeito pelo Athletico Paranaense, que me proporcionou isso. A minha preferência é por ficar no Athletico, dar continuidade ao trabalho. É uma coisa que todos os treinadores buscam, de ter continuidade. Agora, também, lógico, temos que avaliar se vão haver outras propostas, outros convites que possam ser tão sedutores", disse.

Para o confronto deste domingo, o treinador não poderá contar com o lateral-direito Jonathan, o zagueiro Lucas Halter e os volantes Léo Cittadini e Wellington.

O Athletico ocupa a oitava posição, com 43 pontos - o , que fecha o G-6, tem 46.

Provável escalação do Athletico-PR: ; Madson, Thiago Heleno, Léo Pereira, Adriano (Márcio Azevedo); Camacho, Bruno Guimarães, Bruno Nazário; Nikão (Marcelo), Rony e Marco Ruben

CSA

Lutando pela permanência na Série A, o CSA do técnico Argel se prepara para dois confrontos fora de casa: contra o Furacão e .

Para o duelo deste domingo, o treinador não poderá contar com Carlinhos e Naldo, lesionados, além de Bruno Alves, por questões contratuais.

Mais artigos abaixo

Atualmente, o CSA ocupa a 18ª posição, com 28 pontos.

Provável escalação do CSA: João Carlos; Celsinho, Costa, Castán, Euller; Dawhan, Warley, Gómez, João Vitor, Apodi; Bueno

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATHLETICO-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Athletico-PR 4 x 1 Brasileirão 27 de outubro Internacional 1 x 1 Athletico-PR Brasileirão 31 de outubro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Athletico-PR x Brasileirão 6 de novembro 21h30 (de Brasília) x Athletico-PR Brasileirão 10 de novembro 16h (de Brasília)

CSA

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 0 CSA Brasileirão 27 de outubro CSA 2 x 1 Brasileirão 30 de outubro

Próximas partidas