Onde assistir a Athletico-PR x Cruzeiro, pelo Brasileirão Série A 2019

Furacão entra em campo com técnico interino nesta quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Virando a chave após a saída do técnico Tiago Nunes, o -PR recebe oCruzeiro na noite desta quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo (MG exceto as cidades de Uberlândia, Uberaba, Ituiutaba e Juiz de Fora).

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO x DATA Quarta-feira, 6 de novembro LOCAL Arena da Baixada - Curitiba, PR HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão da TV da TV Globo (MG exceto as cidades de Uberlândia, Uberaba, Ituiutaba e Juiz de Fora). Aqui, na Goal, você acompanha tudo do jogo, com narração minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ATHLETICO-PR

Campeão da Copa do , o Furacão já está classificado para a 2020, mas sofreu um duro golpe com a saída de Tiago Nunes. Cotado para assumir o no próximo ano, o técnico não renovou e deixou o cargo após o clube dispensar os seus serviços e criticá-lo abertamente.

"Após longas conversas e o maior esforço já feito na história por parte do Athletico para a continuidade de um técnico no Clube, as negociações foram encerradas no dia de hoje (5) e o profissional não faz mais parte da instituição... A memória é curta no futebol. Tiago Nunes esqueceu muito rápido que poucos meses atrás treinava o time Sub-19 do Furacão.", disse uma parte nota.

Eduardo Barros assume interinamente a equipe, sem poder contar com Léo Cittadini, Lucas Halter e Jonathan, que seguem machucados.

Camacho, apesar de ter apresentado um bom futebol na última rodada, deve ser substituído por Wellington no meio-campo

Provável escalação do Athletico-PR: ; Madson, Thiago Heleno, Léo Pereira, Adriano (Márcio Azevedo); Wellington (Camacho), Bruno Guimarães, Bruno Nazário; Nikão (Marcelo), Rony e Marco Ruben

CRUZEIRO

Ao contrário do Furacão, a chega para o duelo visando se afastar do risco de rebaixamento.

O técnico Abel Braga segue sem Dedé, Pedro Rocha e Rodriguinho, lesionados. Assim como Fred, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Sassá deve ser o seu substituto.

Luis Orejuela também está suspenso após ser expulso e provavelmente será substituído por Edilson.

O clube mineiro ocupa a 16ª posição, com 33 pontos. Dois a menos que o , time que abre o Z-4.

Provável escalação do Cruzeiro: Fábio; Edilson, Cacá (Léo), Fabrício Bruno e Dodô; Henrique, Éderson (Jadson), Marquinhos Gabriel e Robinho; David e Sassá

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATHLETICO-PR

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 1 Athletico-PR Brasileirão 31 de outubro Athletico-PR 1 x 0 Brasileirão 3 de outubro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Athletico-PR Brasileirão 10 de novembro 16h (de Brasília) Athletico-PR x Brasileirão 17 de novembro 16h (de Brasília)

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo 0 x 2 Cruzeiro Brasileirão 31 de outubro Cruzeiro 1 x 1 Brasileirão 3 de novembro

Próximas partidas