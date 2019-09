Onde assistir a Athletico-PR x Chapecoense, pelo Brasileirão Série A 2019

Equipes entram em campo neste domingo (29), às 19h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

A busca parar o bom momento do -PR. Neste domingo (29), as equipes entram em campo às 19h (de Brasília), na Arena da Baixada, em duelo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida não terá transmissão ao vivo da TV. Aqui, na Goal , você acompanha o jogo em tempo real!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO x Chapecoense DATA Domingo, 29 de setembro LOCAL Arena da Baixada - Curitiba, BRA HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá transmissão ao vivo da TV. Na Goal , você acompanha tudo do jogo, com narração minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ATHLETICO-PR

Campeão da Copa do e com a vaga assegurada para a Libertadores 2020, o Furacão não deve ter Pedro Henrique, que segue machucado. Desta forma, o zagueiro Lucas Halter deve ser mantido entre os titulares.

O técnico Tiago Nunes pode repetir a equipe que venceu o Fotaleza na última rodada por 4 a 1.

Atualmente, o Athletico-PR ocupa a nona posição, com 30 pontos.

Provável escalação do Athletico-PR: ; Mádson, Lucas Halter, Léo Pereira e Márcio Azevedo (Abner Vinicius); Wellington, Bruno Guimarães e Léo Cittadini; Rony, Nikão (Marcelo Cirino) e Marco Ruben (Braian Romero).

CHAPECOENSE

Na lanterna do Brasileirão, com 14 pontos, a , que não vence há quatro jogos, busca um triunfo para iniciar a recuperação e sair da degola.

Adotando um tom de mistério para o confronto contra o Furacão, o técnico Marquinhos Santos fechou as atividades e não revelou a equipe que irá entrar em campo.

"Treino fechado não muda nada, até porque vocês saberão de tudo. Mas é uma maneira de preservar o elenco e ter uma conversa ao pé do ouvido com alguns jogadores. Conheço o Tiago (Nunes, técnico do Athletico) há anos e sei que o departamento de análise do Athletico está monitorando. Eles tentam de alguma maneira coletar informações para usar no jogo de domingo", disse Marquinhos.

Provável escalação da Chapecoense: Tiepo; Eduardo, Gum (Douglas), Rafael Pereira e Bruno Pacheco; Elicarlos, Márcio Araújo e Camilo; Renato, Arthur Gomes e Everaldo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATHLETICO-PR

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 1 Athletico-PR Brasileirão 22 de setembro Athletico-PR 4 x 1 Brasileirão 26 de setembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Athletico-PR Brasileirão 5 de outubro 19h (de Brasília) x Athletico-PR Brasileirão 10 de outubro 19h15 (de Brasília)

CHAPECOENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Chapecoense 1 x 2 Vasco Brasileirão 14 de setembro 1 x 0 Chapecoense Brasileirão 22 de setembro

Próximas partidas