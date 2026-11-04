Como assistir a Athletico Paranaense x Vasco da Gama com uma VPN

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Prévia da partida

Brasileirão - Rodada 34 4 de nov. de 2026 - 17:30

O Athletico Paranaense recebe o Vasco da Gama em uma partida da Série A que tem importância por motivos bem diferentes para cada equipe.

A equipe de Odair Hellmann ocupa a quinta posição na tabela e busca reagir após derrotas consecutivas para Gremio e Palmeiras no campeonato atrapalharem sua aproximação do topo.

O Vasco chega em situação mais delicada. A equipe de Pedro Emanuel está em 13º lugar na Série A e perdeu quatro dos últimos cinco jogos oficiais, incluindo uma pesada derrota por 4 a 1 para o Flamengo e uma derrota para o Palmeiras na copa. A pressão sobre o elenco é real.

O Athlético tem qualidade para causar problemas à maioria dos adversários em casa, e a vitória por 4 a 1 sobre a Chapecoense AF, fora de casa, nessa sequência mostrou do que a equipe é capaz quando o ataque funciona. Voltar a vencer agora ajudaria bastante a reafirmar suas credenciais na disputa pelo título.

Para o Vasco, o desafio é grande. Uma vitória fora de casa contra uma equipe que ocupa a quinta posição seria uma demonstração importante da intenção de permanecer na Série A, mas os resultados recentes oferecem poucos indícios de que o time consiga isso.