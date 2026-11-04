Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Brasileirão
team-logoAthletico Paranaense
team-logoVasco
Assista aqui! Caze TVAssista aqui! Globoplay
GOAL-e
Com a ajuda da

Onde assistir a Athletico Paranaense x Vasco da Gama ao vivo hoje: quem transmite o jogo na TV e pela internet?

Athletico Paranaense x Vasco
Athletico Paranaense
Vasco
Brasileirão

Tudo o que você precisa saber para assistir a Athletico Paranaense x Vasco da Gama ao vivo pela Série A hoje.

Como assistir a Athletico Paranaense x Vasco da Gama com uma VPN

Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede privada virtual (VPN) pode ajudar.

  • Contrate uma VPN confiável. Escolha um provedor confiável de serviços de VP (como a ExpressVPN) e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).
  • Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor VPN no país onde a partida será transmitida oficialmente (consulte a tabela de cobertura internacional acima).
  • Conecte-se ao servidor. Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP).
  • Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva detentora dos direitos de transmissão.
  • Faça login e encontre a transmissão. Crie uma conta ou faça login no serviço da emissora oficial para ter acesso completo e aproveitar a partida!
NordVPN

Ignore instantaneamente os bloqueios geográficos regionais e assista a transmissões de futebol ao vivo do mundo todo na sua plataforma de streaming favorita

Assista futebol onde quiser

Prévia da partida

crest
Brasileirão - Rodada 34

Escalações de Athletico Paranaense x Vasco

3-4-2-1
Athletico Paranaense crest
Athletico Paranaense
APR
Formação
Vasco crest
Vasco
VAS
3-5-2
team-logoMycaelteam-logoA. Diasteam-logoDantasteam-logoJ. Aguirreteam-logoG. Benavidezteam-logoJadsonteam-logoL. Gustavoteam-logoL. Esquivelteam-logoK. Vargasteam-logoS. Mendozateam-logoK. Viverosteam-logoLeo Jardimteam-logoR. Renanteam-logoA. SaldiviaG. PereiraG. PereiraCuiabanoCuiabanoteam-logoS. Sosateam-logoA. Lescanoteam-logoThiago Mendesteam-logoJ. Rodriguezteam-logoBrenner da SilvaA. GomezA. Gomez
Vasco crest
Vasco
VAS
3-4-2-1
Athletico Paranaense

Time titular

Vasco

Reservas

Técnico

  • O. Hellmann
  • P. Emanuel

O Athletico Paranaense recebe o Vasco da Gama em uma partida da Série A que tem importância por motivos bem diferentes para cada equipe.

A equipe de Odair Hellmann ocupa a quinta posição na tabela e busca reagir após derrotas consecutivas para Gremio e Palmeiras no campeonato atrapalharem sua aproximação do topo.

O Vasco chega em situação mais delicada. A equipe de Pedro Emanuel está em 13º lugar na Série A e perdeu quatro dos últimos cinco jogos oficiais, incluindo uma pesada derrota por 4 a 1 para o Flamengo e uma derrota para o Palmeiras na copa. A pressão sobre o elenco é real.

O Athlético tem qualidade para causar problemas à maioria dos adversários em casa, e a vitória por 4 a 1 sobre a Chapecoense AF, fora de casa, nessa sequência mostrou do que a equipe é capaz quando o ataque funciona. Voltar a vencer agora ajudaria bastante a reafirmar suas credenciais na disputa pelo título.

Para o Vasco, o desafio é grande. Uma vitória fora de casa contra uma equipe que ocupa a quinta posição seria uma demonstração importante da intenção de permanecer na Série A, mas os resultados recentes oferecem poucos indícios de que o time consiga isso.

Escalações de Athletico Paranaense x Vasco

3-4-2-1
Athletico Paranaense crest
Athletico Paranaense
APR
Formação
Vasco crest
Vasco
VAS
3-5-2
team-logoMycaelteam-logoA. Diasteam-logoDantasteam-logoJ. Aguirreteam-logoG. Benavidezteam-logoJadsonteam-logoL. Gustavoteam-logoL. Esquivelteam-logoK. Vargasteam-logoS. Mendozateam-logoK. Viverosteam-logoLeo Jardimteam-logoR. Renanteam-logoA. SaldiviaG. PereiraG. PereiraCuiabanoCuiabanoteam-logoS. Sosateam-logoA. Lescanoteam-logoThiago Mendesteam-logoJ. Rodriguezteam-logoBrenner da SilvaA. GomezA. Gomez
Vasco crest
Vasco
VAS
3-4-2-1
Athletico Paranaense

Time titular

Vasco

Reservas

Técnico

  • O. Hellmann
  • P. Emanuel

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google