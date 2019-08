Onde assistir a Athletic Bilbao x Barcelona, pelo Campeonato Espanhol

Catalães abrem a primeira rodada do Campeonato Espanhol nesta sexta-feira (16); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

A bola vai voltar a rolar no Campeonato Espanhol! Nesta sexta-feira (16), o visita o pela primeira rodada da , às 16h (de Brasília), em San Mamés. A partida terá transmissão ao vivo da Espn .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Bilbao x Barcelona DATA Sexta-feira, 16 de agosto LOCAL San Mamés - Bilbau, ESP HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto:Getty Images)

A partida terá transmissão para o Brasil apenas pela Espn Brasil. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ATHLETIC BILBAO

Na temporada passada, o Bilbao encerrou o Espanhol em oitavo lugar na tabela, onde somou 53 pontos. Dessa forma, por abrir o torneio em casa, os mandantes esperam começar bem na competição.

O técnico Gaizka Garitano tem todos os seus jogadores à disposição, mesmo não tendo novos reforços nessa janela de transferências.

Provável escalação do Bilbao: Unai Simón; Capa, Yeray, Íñigo Martínez, Yuri; Uani López, Dani García, Íñigo Córdoba, Raúl García, Muniain; Williams.

BARCELONA

Atual campeão do Espanhol, o Barcelona entrará em campo sem Lionel Messi, que se lesionou na sua primeira sessão de treinamentos depois das férias. Uma opção caso esteja em melhores condições é começar a partida no banco e entrar se houver necessidade.

Desta forma, o técnico Ernesto Valverde deverá apostar no clássico 4-3-3 com Dembélé, Suárez e Griezamnn., em meio a rumores sobre um possível retorno de Neymar ao Camp Nou.

Provável escalação do Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Gerard Piqué, Lenglet, Jordi Alba, Rakitic, Busquets, De Jong, Dembélé, Luis Suárez e Griezmann.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BARCELONA

A temporada do Barça irá começar 'pra valer' no dia 16 de agosto, sexta-feira, quando inaugura a primeira rodada de La Liga 2019/20 diante do Athletic de Bilbao, no País Basco.

Antes disso, os resultados do Barça começaram não muito animadores: uma derrota para o , por 2 a 1, e uma modesta vitória sobre o Vissel Kobe (do seu 'ex' Andrés Iniesta). Na sequência, a equipe melhorou, bateu o por 2 a 1 e depois repetiu o placar contra o antes de uma nova goleada.

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Barcelona 2 x 1 Napoli Amistoso de clubes 08/08/2019 Napoli 0 x 4 Barcelona Amistoso de clubes 10/08/2019

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Barcelona x Betis La Liga 25/08/2019 16h Osasuna x Barcelona La Liga 31/08/2019 12h

BILBAO

Nos dois últimos jogos antes de estrear no Campeonato Espanhol, o Bilbao empatou com a em 2 a 2 antes de vencer o Mirandés por 2 a 1.

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Roma 2 x 2 Bilbao Amistoso de clubes 07/08/2019 Mirandés 1 x 2 Bilbao Amistoso de clubes 08/08/2019

