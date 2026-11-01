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Onde assistir a Atalanta x Parma: transmissão online, canais de TV, data, horário e escalações

Atalanta x Parma
Campeonato Italiano
Atalanta
Parma

Como assistir ao jogo da Serie A entre Atalanta e Parma Calcio 1913, com horário de início e notícias sobre as equipes

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Campeonato Italiano - Rodada 10
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Atalanta x Parma é uma transmissão exclusiva do DAZN e não está entre as três partidas desta semana com direitos de transmissão compartilhados, disponíveis também no Sky Sport e, por streaming, no NOW. Por tempo limitado, o plano anual DAZN Full, com pagamento parcelado em 12 mensalidades, está disponível por € 29,99 por mês. Para os torcedores que querem acompanhar todos os jogos da Atalanta ou do Parma na Serie A, também está disponível o DAZN MyClubPass, plano dedicado a um único time.

Atalanta x Parma tem transmissão ao vivo exclusiva pelo DAZN. Para acompanhar a partida, é necessária uma assinatura da plataforma, acessível por smart TV, smartphone, tablet ou computador.

A décima rodada da Serie A termina na New Balance Arena, em Bérgamo, onde a Atalanta de Maurizio Sarri recebe o Parma de Alberto Gilardino no jogo de segunda-feira à noite.

A Atalanta chega a este compromisso com 11 pontos em nove partidas, campanha que não corresponde às ambições para a temporada. Dois empates consecutivos, o 4 a 4 em casa contra o Frosinone e o 2 a 2 em Florença contra a Fiorentina, deixaram a Atalanta na 12ª posição, com uma defesa que continua concedendo oportunidades demais.

Sarri precisa lidar com um departamento médico cada vez mais cheio. Além dos jogadores lesionados há mais tempo, Gianluca Scamacca e Raoul Bellanova entraram recentemente na lista e também perderão esta partida. A responsabilidade no ataque recai mais uma vez sobre Nikola Krstovic, o montenegrino que ganhou espaço na hierarquia ofensiva nas últimas semanas e se tornou a principal referência da Atalanta.

O Parma chega a Bérgamo em uma situação igualmente complicada. O time ocupa a 18ª posição e ainda não venceu desde que Gilardino assumiu o lugar do demitido Cuesta. O resultado mais recente foi um empate sem gols com a Udinese, que interrompeu uma sequência de três derrotas consecutivas.

Para os dois times, os três pontos em disputa nesta noite têm um peso enorme. A Atalanta quer encerrar a sequência de resultados irregulares e se aproximar da zona de classificação para as competições europeias. O Parma, por sua vez, precisa vencer para se afastar da zona de rebaixamento.

Confira a seguir todas as informações sobre como assistir à partida ao vivo na TV e por streaming.

Notícias dos times

Escalações de Atalanta x Parma

4-2-3-1
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Formação
Parma crest
Parma
PAR
3-5-2
M. CarnesecchiM. Carnesecchiteam-logoR. ObricD. ZappacostaD. ZappacostaL. BernasconiL. BernasconiG. ScalviniG. ScalviniEdersonEdersonN. ZalewskiN. ZalewskiC. De KetelaereC. De KetelaereJ. RoweJ. RoweM. PasalicM. PasalicN. KrstovicN. KrstovicG. DaffaraG. DaffaraM. TroiloM. TroiloE. Del PratoE. Del PratoD. DrobnicD. DrobnicV. SierroV. SierroM. KeitaM. KeitaS. BritschgiS. BritschgiE. ValeriE. ValeriG. FabbianG. Fabbianteam-logoS. LontaniE. ToureE. Toure
Parma crest
Parma
PAR
4-2-3-1
Atalanta

Time titular

Parma

Reservas

Técnico

  • M. Sarri
  • A. Gilardino

Sarri precisa lidar com uma longa lista de desfalques: Isak Hien, Odilon Kossounou, Thomas Pompei, Sead Kolasinac, Franck Kessie, Giacomo Raspadori, Thomas Kristensen, Gianluca Scamacca, Raoul Bellanova e Gianluca Gaetano estão fora. A provável escalação da Atalanta tem Carnesecchi no gol, com Zappacosta, Scalvini, Obric e Bernasconi na defesa; Ederson e Pasalic no meio-campo; Elmas, De Ketelaere e Zalewski na linha de meias ofensivos, atrás de Krstovic.

Gilardino não tem desfalques nem jogadores suspensos no elenco do Parma. A provável escalação tem Daffara no gol, com Diego Carlos, Troilo e Del Prato na defesa; Britschgi, Bernabe, Sierro, Keita e Valeri no meio-campo; Lontani e Romero no ataque.

Atalanta

Lesões e suspensões

Parma

Nenhum jogador afastado

Momento das equipes

ATA

ATA - Sequência

PAF
V3-1
MIL
D3-2
AJX
D2-0
FRC
E4-4
FIO
E2-2
Gol marcado (sofrido)
11/12
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
PAR

PAR - Sequência

GEN
V2-1
INT
D3-0
TOR
D0-3
LAZ
D2-1
UDI
E0-0
Gol marcado (sofrido)
3/9
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

A Atalanta somou uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. O time venceu o Pafos FC por 3 a 1 na Conference League, mas depois perdeu para o Milan por 3 a 2 na Serie A e para o Ajax por 2 a 0 na Europa. Os dois empates mais recentes, o 4 a 4 com o Frosinone e o 2 a 2 em Florença, mostram uma equipe capaz de marcar gols, mas com problemas defensivos evidentes: 12 gols marcados e 12 sofridos nos últimos cinco jogos.

O Parma conquistou uma vitória, um empate e sofreu três derrotas nas últimas cinco partidas do campeonato. O time venceu o Genoa por 2 a 1, mas depois sofreu derrotas pesadas para a Inter (3 a 0), o Torino (3 a 0) e a Lazio (2 a 1), antes do 0 a 0 contra a Udinese na última rodada. Em cinco jogos, o Parma marcou cinco gols e sofreu nove.

Confrontos anteriores

Confrontos

AtalantaEmpateParma
2
1
2
Campeonato Italiano
Atalanta badge
Atalanta
ATA
4
Parma badge
Parma
PAR
0
FJ
Campeonato Italiano
Parma badge
Parma
PAR
1
Atalanta badge
Atalanta
ATA
1
FJ
Campeonato Italiano
Atalanta badge
Atalanta
ATA
2
Parma badge
Parma
PAR
3
FJ
Campeonato Italiano
Parma badge
Parma
PAR
1
Atalanta badge
Atalanta
ATA
3
FJ
Amistosos de clubes
Parma badge
Parma
PAR
4
Atalanta badge
Atalanta
ATA
1
FJ
11Gols marcados9
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram4/5

O último confronto entre os dois times foi em janeiro de 2026, quando a Atalanta venceu o Parma por 4 a 0 em casa pela Serie A. Nos últimos cinco encontros oficiais, o retrospecto favorece o time de Bérgamo: três vitórias da Atalanta, uma do Parma e um empate. Destaque para o 3 a 2 de maio de 2025, quando o Parma venceu em Bérgamo, e para o 3 a 1 de novembro de 2024, com vitória da Atalanta fora de casa.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
LazioLazioLAZ
10910248+1628
V
V
V
V
V
2
Inter de MilãoInter de MilãoINT
108112613+1325
D
V
V
V
V
3
RomaRomaROM
107302810+1824
V
V
E
V
E
4
ComoComoCOM
10721188+1023
V
V
V
V
E
5
MilanMilanMIL
106312112+921
V
D
V
V
E
6
FrosinoneFrosinoneFRC
106222414+1020
V
V
E
V
D
7
JuventusJuventusJUV
105231310+317
V
D
V
D
E
8
NapoliNapoliNAP
104241713+414
D
V
E
D
V
9
BolognaBolognaBOL
104241413+114
V
V
V
D
V
10
TorinoTorinoTOR
104151416-213
D
D
V
V
V
11
GenoaGenoaGEN
104151014-413
V
V
V
D
V
12
CagliariCagliariCGL
10415915-613
D
D
D
D
E
13
AtalantaAtalantaATA
103251620-411
D
E
E
D
V
14
LecceLecceLEC
103071121-109
D
D
D
V
D
15
ParmaParmaPAR
10226815-78
V
E
D
D
D
16
FiorentinaFiorentinaFIO
102261523-88
V
E
D
D
D
17
SassuoloSassuoloSAS
102261626-108
D
D
D
D
E
18
A.C. MonzaA.C. MonzaMON
102171724-77
D
D
D
V
D
19
UdineseUdineseUDI
101271123-125
D
E
D
D
D
20
VeneziaVeneziaVEN
10109620-143
D
D
D
V
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

Na classificação da Serie A, a Atalanta ocupa a 12ª posição, enquanto o Parma está em 18º lugar.

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