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Campeonato Italiano - Rodada 10 2 de nov. de 2026 - 14:45 New Balance Arena

Atalanta x Parma é uma transmissão exclusiva do DAZN e não está entre as três partidas desta semana com direitos de transmissão compartilhados, disponíveis também no Sky Sport e, por streaming, no NOW. Por tempo limitado, o plano anual DAZN Full, com pagamento parcelado em 12 mensalidades, está disponível por € 29,99 por mês. Para os torcedores que querem acompanhar todos os jogos da Atalanta ou do Parma na Serie A, também está disponível o DAZN MyClubPass, plano dedicado a um único time.

Atalanta x Parma tem transmissão ao vivo exclusiva pelo DAZN. Para acompanhar a partida, é necessária uma assinatura da plataforma, acessível por smart TV, smartphone, tablet ou computador.

A décima rodada da Serie A termina na New Balance Arena, em Bérgamo, onde a Atalanta de Maurizio Sarri recebe o Parma de Alberto Gilardino no jogo de segunda-feira à noite.

A Atalanta chega a este compromisso com 11 pontos em nove partidas, campanha que não corresponde às ambições para a temporada. Dois empates consecutivos, o 4 a 4 em casa contra o Frosinone e o 2 a 2 em Florença contra a Fiorentina, deixaram a Atalanta na 12ª posição, com uma defesa que continua concedendo oportunidades demais.

Sarri precisa lidar com um departamento médico cada vez mais cheio. Além dos jogadores lesionados há mais tempo, Gianluca Scamacca e Raoul Bellanova entraram recentemente na lista e também perderão esta partida. A responsabilidade no ataque recai mais uma vez sobre Nikola Krstovic, o montenegrino que ganhou espaço na hierarquia ofensiva nas últimas semanas e se tornou a principal referência da Atalanta.

O Parma chega a Bérgamo em uma situação igualmente complicada. O time ocupa a 18ª posição e ainda não venceu desde que Gilardino assumiu o lugar do demitido Cuesta. O resultado mais recente foi um empate sem gols com a Udinese, que interrompeu uma sequência de três derrotas consecutivas.

Para os dois times, os três pontos em disputa nesta noite têm um peso enorme. A Atalanta quer encerrar a sequência de resultados irregulares e se aproximar da zona de classificação para as competições europeias. O Parma, por sua vez, precisa vencer para se afastar da zona de rebaixamento.

Confira a seguir todas as informações sobre como assistir à partida ao vivo na TV e por streaming.

Notícias dos times

Sarri precisa lidar com uma longa lista de desfalques: Isak Hien, Odilon Kossounou, Thomas Pompei, Sead Kolasinac, Franck Kessie, Giacomo Raspadori, Thomas Kristensen, Gianluca Scamacca, Raoul Bellanova e Gianluca Gaetano estão fora. A provável escalação da Atalanta tem Carnesecchi no gol, com Zappacosta, Scalvini, Obric e Bernasconi na defesa; Ederson e Pasalic no meio-campo; Elmas, De Ketelaere e Zalewski na linha de meias ofensivos, atrás de Krstovic.

Gilardino não tem desfalques nem jogadores suspensos no elenco do Parma. A provável escalação tem Daffara no gol, com Diego Carlos, Troilo e Del Prato na defesa; Britschgi, Bernabe, Sierro, Keita e Valeri no meio-campo; Lontani e Romero no ataque.

Momento das equipes

A Atalanta somou uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. O time venceu o Pafos FC por 3 a 1 na Conference League, mas depois perdeu para o Milan por 3 a 2 na Serie A e para o Ajax por 2 a 0 na Europa. Os dois empates mais recentes, o 4 a 4 com o Frosinone e o 2 a 2 em Florença, mostram uma equipe capaz de marcar gols, mas com problemas defensivos evidentes: 12 gols marcados e 12 sofridos nos últimos cinco jogos.

O Parma conquistou uma vitória, um empate e sofreu três derrotas nas últimas cinco partidas do campeonato. O time venceu o Genoa por 2 a 1, mas depois sofreu derrotas pesadas para a Inter (3 a 0), o Torino (3 a 0) e a Lazio (2 a 1), antes do 0 a 0 contra a Udinese na última rodada. Em cinco jogos, o Parma marcou cinco gols e sofreu nove.

Confrontos anteriores

O último confronto entre os dois times foi em janeiro de 2026, quando a Atalanta venceu o Parma por 4 a 0 em casa pela Serie A. Nos últimos cinco encontros oficiais, o retrospecto favorece o time de Bérgamo: três vitórias da Atalanta, uma do Parma e um empate. Destaque para o 3 a 2 de maio de 2025, quando o Parma venceu em Bérgamo, e para o 3 a 1 de novembro de 2024, com vitória da Atalanta fora de casa.

Classificação

Na classificação da Serie A, a Atalanta ocupa a 12ª posição, enquanto o Parma está em 18º lugar.