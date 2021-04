Onde assistir a Atalanta x Juventus, pela Serie A italiana?

Os times entram em campo neste domingo (18), às 10h (de Brasília), em Bérgamo; veja como acompanhar ao vivo na internet

Briga de cachorro grande na Serie A italiana: a Juventus, terceira colocada da competição, visita a Atalanta, na quarta posição. O duelo acontece neste domingo (18), às 10h (de Brasília), pela 31ª rodada da Serie A. A partida terá transmissão ao vivo da RAI Internacional, na TV fechada, e do Estádio TNT Sports, em streaming. Na Goal , você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atalanta x Juventus DATA Domingo, 18 de abril de 2021 LOCAL Atleti Azzurri d'Italia - Bérgamo, ITA HORÁRIO 10h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Estádio Atleti Azzurri d'Italia, palco do duelo / Foto: Getty Images

A RAI Internacional, na TV fechada, e a Estádio TNT Sports, em streaming, irão exibir o jogo deste domingo (18), às 10h (de Brasília). Na Goal , você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ATALANTA

Vindo de quatro vitórias consecutivas na Serie A, a Atalanta, atualmente na quarta colocação, quer se manter entre os quatro primeiros para tentar se classificar à Liga dos Campeões e pode ultrapassar a própria Juventus se vencer neste domingo.

O time não vai com muitos desfalques: Hateboer segue lesionado e Cristian Romero está suspenso. Fora as duas perdas, Gasperini terá todo o resto do elenco para tentar vencer a Velha Senhora.

Provável escalação da Atalanta: Gollini; Djimsiti, Palomino e Rafael Tolói; Gosens, Freuler, De Roon e Maehle; Malinovskiy e Pessina; Zapata

JUVENTUS

A Juve é a terceira colocada na Serie A , com 62 pontos, 12 a menos do que a líder Inter de Milão. Assim, o sonho do título fica muito distante: a meta agora é garantir a vaga na Liga dos Campeões da Uefa.

E o jogo deste domingo é fundamental: se a Juventus for derrotada pela Atalanta, não só cairá de posição mas pode ser ultrapassada pelo Napoli, no caso de vitória do time do sul contra a Inter.

Andrea Pirlo, então, terá praticamente o elenco completo: a única dúvida é o reserva Bernardeschi, já que Bonucci está de volta aos treinamentos após ficar em isolamento.

Provável escalação da Juventus: Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini e Danilo; Kulusevski, Bentancur, Rabiot e Chiesa; Cristiano Ronaldo e Morata (Dybala)

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATALANTA

JOGO CAMPEONATO DATA Atalanta 3 x 2 Udinese Serie A 3 de abril de 2021 Fionentina 2 x 3 Atalanta Serie A 11 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Roma x Atalanta Serie A 22 de abril de 2021 13h30 (de Brasília) Atalanta x Bologna Serie A 25 de abril de 2021 15h45 (de Brasília)

JUVENTUS

JOGO CAMPEONATO DATA Juventus 2 x 1 Napoli Serie A 7 de abril de 2021 Juventus 3 x 1 Genoa Serie A 11 de abrii de 2021

Próximas partidas