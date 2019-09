Onde assistir a Arsenal x Tottenham, pela Premier League

Clássico do norte de Londres será disputado neste domingo (1), às 12h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Clássico do norte de Londres! e fazem o clássico no Campeonato Inglês neste domingo (1). As equipes entram em campo às 12h30 (de Brasília), pela quarta rodada do campeonato. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN , na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Arsenal x Tottenham DATA Domingo, 1 de setembro LOCAL Emirates Stadium - ING HORÁRIO 12h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo da Espn Brasil. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÃO E MAIS

ARSENAL

Após ser derrotado pelo na última rodada e perder a invencibilidade no Campeonato Inglês, Unai Emery não poderá contar com Hector Bellerin, Konstantinos Mavropanos e Kieran Tierney para o duelo contra o Tottenham.

No entanto, o técnico espera poder ter Mesut Ozil e Rob Holding, podendo ainda retornar ao esquema 4-2-3-1, com Alexandre Lacazette voltando ao time titular.

Vale destacar que será a primeira vez que David Luiz irá enfrentar o Tottenham com a camisa do Arsenal. No entanto, o retropsecto é positivo. Em 13 jogos contra o rival no decorrer da carreira, o brasileiro registra oito vitórias, três empates e duas derrotas.

Atualmente, o Arsenal ocupa a terceira posição, com seis pontos (duas vitórias e uma derrota).

Provável escalação do Arsenal: Leno; Maitland-Niles, Sokratis, David Luiz, Monreal; Guendouzi, Xhaka; Pépé, Ceballos, Aubameyang; Lacazette

TOTTENHAM

Assim como o rival, o Tottenham também chega para o clássico após ser derrotado pelo por 1 a 0 em casa na última rodada.

Enquanto o técnico Mauricio Pochettino ainda não poderá contar com Dele Alli, Vertonghen e Christian Eriksen podem entrar no time.

Atualmente, os Spurs ocupam a sétima posição, com quatro pontos (uma vitória, um empate e uma derrota na temporada inglesa).

Provável escalação do Tottenham: Lloris; Aurier, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Sissoko, Winks; Lamela, Eriksen, Heung-Min; Kane

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ARSENAL

JOGO CAMPEONATO DATA Arsenal 2 x 1 Premier League 17/08/2019 Liverpool 3 x 1 Arsenal Premier League 24/08/2019

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Arsenal Premier League 15/09/2019 12h30 (de Brasília) Arsenal x Premier League 22/09/2019 12h30 (de Brasília)

TOTTENHAM

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 2 Tottenham Premier League 17/08/2019 Tottenham 0 x 1 Newcastle Premier League 24/08/2019

Próximas partidas