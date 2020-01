Onde assistir a Arsenal x Manchester United, pela Premier League?

Clássico inglês será disputado nesta quarta-feira (1), pela 21ª rodada da Premier League; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Começo de ano com um clássico entre duas das maiores equipes inglesas! Nesta quarta-feira (1), e entram em campo às 17h (de Brasília), em duelo válido pela 21ª rodada da Premier League. O duelo terá transmissão ao vivo do canal Espn . Você também pode acompanhar tudo ao vivo na Goal clicando AQUI !

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Teste o DAZN com um mês grátis!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Arsenal x Manchester United DATA Quarta-feira - 1 de janeiro de 2020 LOCAL Emirates Stadium - Londres, ING HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Clássico inglês no primeiro dia do ano / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão exclusiva da Espn Brasil. Aqui, na Goal , o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÃO E MAIS

ARSENAL

Com várias baixas, o treinador Mikel Arteta terá que realizar uma alteração para montar o time titular dos Gunners: o clube perdeu o zagueiro Calum Chambers no intervalo contra o , na estreia em casa do novo técnico, e provavelmente terá que contar com o criticado Mustafi novamente, formando dupla com David Luiz.

Contra os rivais de Manchester, a tendência é que o treinador, tirando a mudança na zaga, mantenha a mesma equipe que fez um bom primeiro tempo contra o Chelsea . Arteta terá Xhaka, que retorna de lesão, mas o suíço não deve recuperar sua posição de titular no meio de campo.

Na 12ª posição na Premier League, o Arsenal quer vencer para tentar se recuperar na competição : hoje, os Gunners estão a 11 pontos da zona de classificação para a Liga dos Campeões da Uefa.

Provável escalação do Arsenal: Leno; Maitland-Niles (Bellerín), Mustafi, Luiz e Saka; Torreira e Guendouzi; Nelson, Ozil e Aubameyang; Lacazette

MANCHESTER UNITED

Vindo de vitória sobre o por 2 a 0 na última rodada, o United também entra em campo visando a recuperação na tabela do Campeonato Inglês, tentando dar continuidade a boa fase da equipe : os Red Devils conquistaram quatro vitórias nos últimos seis jogos na Premier League.

A tendência é que Ole Gunnar Solksjaer continue rodando o grupo, retornando titulares como Luke Shaw e Wan-Bissaka à equipe. Paul Pogba, que voltou de lesão contra o Burnley, também pode reestreiar como titular, mas a tendência é que o francês permaneça mais um jogo no banco de reservas.

Com uma vitória, o United pode ficar somente a um ponto do Chelsea, encostando de vez na briga por uma vaga para a Liga dos Campeões da Uefa.

Provável escalação do Man. United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire e Shaw (Williams); Fred, Matic (Pogba); James (Greenwood), Pereira (Mata), Rashford; Martial

RETROSPECTO RECENTE ENTRE AS EQUIPES

Em 230 confrontos entre as equipes, o Manchester United leva uma grande vantagem sobre o Arsenal. São 97 vitórias para o United, contra 82 para os Gunners, além de 52 empates. ANO JOGO COMPETIÇÃO 2019 Manchester United 1 x 1 Arsenal Premier League 2019 Arsenal 2 x 0 Manchester United Premier League 2019 Arsenal 1 x 3 Manchester United Copa da 2018 Manchester United 2 x 2 Arsenal Premier League 2018 Manchester United 2 x 1 Arsenal Premier League

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ARSENAL

JOGO CAMPEONATO DATA Bournemouth 1 x 1 Arsenal Premier League 26 de dezembro Arsenal 1 x 2 Chelsea Premier League 29 de dezembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Arsenal x Leeds 6 de janeiro 16h55 (de Brasília) Crystal Palace x Arsenal Premier League 11 de janeiro 9h30 (de Brasília)

MANCHESTER UNITED

JOGO CAMPEONATO DATA Manchester United 4 x 1 Newcastle Premier League 26 de dezembro Burnley 0 x 2 Manchester United Premier League 28 de dezembro

Próximas partidas