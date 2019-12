Onde assistir a Arsenal x Manchester City, pela Premier League?

Clássico inglês será disputado neste domingo (15), às 13h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Buscando contratar o técnico Carlo Ancelotti, o Arsenal encara o neste domingo (15), às 13h30 (de Brasília), pela 17ª rodada da Premier League. O duelo terá transmissão ao vivo da Espn , na TV fechada. Você também pode acompanhar tudo ao vivo na Goal clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO x Manchester City DATA Domingo, 15 de dezembro de 2019 LOCAL Emirates Stadium - ING HORÁRIO 13h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Arsenal segue sem técnico / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão exclusiva da ESPN Brasil, na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÃO E MAIS

ARSENAL

Com Fredrik Ljungberg, como técnico interino, o Arsenal entra em campo com a dura missão de vencer o Manchester City.

Apesar de não contar com Hector Bellerin e Kieran Tierney, o turco espera ter Nicolas Pepe disponível.

O Arsenal ocupa apenas a nona posição, com 22 pontos.

Provável escalação do Arsenal: Leno; Maitland-Niles, Chambers, David Luiz, Kolasinac; Guendouzi, Torreira; Pépé, Ozil, Martinelli; Aubameyang

MANCHESTER CITY

Classificado para as oitavas de final da Liga dos Campeões, o City entra em campo voltando suas atenções para a Premier League, apesar do técnico Pep Guardiola admitir que não pensa mais no título do torneio inglês.

Para o clássico, Ederson deve retornar, enquanto Benjamin Mendy, Zinchenko e Angelino disputam uma vaga na lateral.

Por outro outro, Nicolas Otamendi deve começar na zaga com John Stones fora.

Provável escalação do Man. City: Ederson; Walker, Otamendi, Fernandinho, Mendy; De Bruyne, Rodrigo, Gundogan; Bernardo Silva, Gabriel Jesus e Sterling

RETROSPECTO RECENTE ENTRE AS EQUIPES

Em 178 confrontos entre as equipes, o possui uma boa vantagem sobre o seu rival. Foram 73 vitórias, contra 53 do City, além de 52 empates. ANO JOGO COMPETIÇÃO 2019 Manchester United 0 x 2 Manchester City Premier League 2018 Manchester City 3 x 1 Manchester United Premier League 2018 Manchester City 2 x 3 Manchester United Premier League 2017 Manchester United 1 x 2 Manchester City Premier League 2017 Manchester City 0 x 0 Manchester United Premier League

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ARSENAL

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 3 Arsenal Premier League 9 de dezembro Standard Liège x Arsenal 12 de dezembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Arsenal Premier League 21 de dezembro 9h30 (de Brasília) Bournemouth x Arsenal Premier League 26 de dezembro 11h (de Brasília)

MANCHESTER CITY

JOGO CAMPEONATO DATA Manchester City 1 x 2 Manchester United Premier League 7 de dezembro Dínamo 1 x 4 Manchester City Liga dos Campeões 11 de dezembro

Próximas partidas