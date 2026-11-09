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Liga das Nações C
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Republican Stadium - Vazgen Sargsyan
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Onde assistir a Armênia x Chipre ao vivo hoje: quem transmite o jogo na TV e por streaming?

Armênia x Chipre
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Chipre
Liga das Nações C

Tudo o que você precisa saber para assistir ao vivo a Armênia x Chipre pela Liga C da Liga das Nações da UEFA hoje.

Como assistir a Armênia x Chipre com uma VPN

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Prévia da partida

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Liga das Nações C - Rodada 5
Republican Stadium - Vazgen Sargsyan

A Armênia recebe o Chipre no Estádio Republicano - Vazgen Sargsyan, em Yerevan, em uma partida da Liga C da Liga das Nações da UEFA que tem peso significativo para as duas seleções na classificação do grupo.

A Armênia de Yegishe Melikyan chega à partida sob pressão após uma sequência difícil de resultados. Venceu apenas um dos últimos cinco jogos, e as derrotas para Chipre e Montenegro prejudicaram significativamente sua campanha no Grupo 2.

O Chipre, comandado por Apostolos Mantzios, chega em situação bem diferente. Venceu a Armênia por 2 a 0 no primeiro confronto, no início de outubro, e depois derrotou a Letônia, resultados que lhe dão força nesta fase da competição.

A Armênia buscará dar o troco em casa. A única vez em que jogou em casa nas últimas semanas terminou em empate sem gols contra Montenegro. Por isso, Melikyan cobrará mais de sua equipe diante da própria torcida.

Para o Chipre, um resultado positivo consolidaria sua posição no grupo e manteria suas ambições de acesso no rumo certo. A equipe mostrou que sabe conquistar resultados mesmo em jogos difíceis, e seu desempenho defensivo recente dá motivos para Mantzios estar confiante.

Com as duas seleções cientes do que está em jogo no Grupo 2, a partida terá consequências claras para a classificação final. Confira a seguir tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo.

Notícias das seleções e elencos

Prováveis escalações de Armênia x Chipre

Técnico

  • Y. Melikyan

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