Como assistir a Angers x Lens com uma VPN

Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde você pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede virtual privada (VPN) pode ajudar.

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. Selecione um provedor confiável e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde o jogo é transmitido oficialmente.

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Prévia do jogo

Campeonato Francês - Rodada 12 28 de nov. de 2026 - 11:15 Stade Raymond Kopa

O Angers recebe o Lens no Stade Raymond Kopa pela Ligue 1. Os dois clubes chegam após sequências de resultados ruins.

O time de Stephane Gilli ocupa a 17ª posição e perdeu quatro dos últimos cinco jogos no campeonato. O mais recente foi a derrota por 4 a 0 para o Paris FC, em 22 de novembro. Nesse período, marcou apenas dois gols.

Os números defensivos são piores. O Angers sofreu 13 gols em cinco partidas, incluindo cinco contra o Olympique de Marselha em outubro.

O Lens está em 11º e enfrenta dificuldades semelhantes. A equipe de Didier Digard perdeu por 3 a 1 para o RB Leipzig na Champions League na terça-feira, quatro dias depois de empatar por 1 a 1 com o Toulouse pela Ligue 1.

Aquele empate rendeu seu único ponto nos últimos cinco jogos. A derrota por 9 a 1 para o Como, no início deste mês, ainda pesa na temporada da equipe.

O histórico, porém, favorece o Lens. A equipe venceu o Angers nos últimos cinco confrontos entre os clubes, o mais recente por 5 a 1 em março.

Veja tudo o que você precisa saber para acompanhar o jogo.

As informações oficiais de transmissão desta partida ainda não estão disponíveis. Os detalhes sobre o canal de TV e a transmissão ao vivo serão acrescentados assim que forem confirmados.

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