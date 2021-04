Onde assistir a América-MG x Ferroviário, pela Copa do Brasil?

Times entram em campo nesta quarta (14), às 19h (de Brasília), no Independência; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Hora da decisão na Copa do Brasil: América-MG e Ferroviário se enfrentam nesta quarta-feira (14), às 19h (de Brasília), no Independência, pela segunda fase da competição . A partida terá transmissão ao vivo da SporTV, na TV fechada, e do Premiere , no pay-per-view. Na Goal , você acompanha a partida em tempo real, clicando aqui .

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO América-MG x Ferroviário-CE DATA Quarta-feira, 14 de abril de 2021 LOCAL Independência, Belo Horizonte - BRA HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Vinícius Gonçalves Dias (SP)

Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP) e Daniel Luis Marques (SP)

Quarto árbitro: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (SP)

ONDE VAI PASSAR?



Coelho quer a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil / Foto: Bruno Cantini / Atlético-MG

O SporTV, na TV fechada, e o Premiere, no pay-per-view, exibirão a partida desta quarta-feira (14). Aqui na Goal , você acompanha a partida em tempo real .

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

AMÉRICA-MG

Após eliminar o Treze, da Paraíba, na primeira fase da Copa do Brasil, o América-MG de Lisca Doido vem com tudo para tentar repetir a campanha de 2020 , em que o Coelho alcançou as semifinais do torneio.

A três jogos sem vencer, o América ainda está estreando reforços e preparando o elenco para as competições em 2021. Mesmo assim, deve ir com tudo diante do Ferroviário.

FOCO NA DECISÃO! 🐰💚



Nesta segunda-feira, o elenco do #Coelhão se reapresentou no CT Lanna Drumond e iniciou a preparação para o duelo diante do @Ferroviario , pela @CopaDoBrasil !



Saiba mais ➡️ https://t.co/zNvlSJ02GE #CoelhãoSérieA #PraCimaDelesCoelho #SomosSparta pic.twitter.com/OFXND9xD0k — América FC ✊🏿 (@AmericaMG) April 12, 2021

Provável escalação do América-MG: Matheus Cavichioli; Joseph, Eduardo Bauermann, Anderson Jesus e João Paulo; Zé Ricardo, Juninho, Bruno Nazário e Alê; Rodolfo e Gustavinho.

FERROVIÁRIO

Tendo batido o Porto Velho na primeira fase da Copa do Brasil, o Ferroviário não entrou em campo desde então, com a paralisação do Campeonato Cearense, e está se preparando exclusivamente para a partida.

Ano passado, a equipe da terceira divisão não se classificou para o torneio: assim, uma possível qualificação para a terceira fase seria fundamental para a situação financeira do Ferrão.

Partiu BH! 🛫🇾🇪

A delegação do Ferrão embarca agora pela manhã para a capital mineira.

📷 Lenilson Santos pic.twitter.com/ECcOBvOn3h — Ferroviário Atlético Clube (@ferroviario) April 12, 2021

Provável escalação do Ferroviário: Jonathan; Polegar, Richardson, Vitão e Emerson; Diego Viana, Mauri, Berguinho e Reinaldo; Adilson Bahia e Wendson.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

AMÉRICA-MG

JOGO CAMPEONATO DATA América-MG 1 x 1 Patrocinense Mineiro 8 de abril de 2021 Tombense 2 x 1 América-MG Mineiro 11 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO América-MG x Coimbra Mineiro 14 de abril de 2021 19 (de Brasília) URT x América-MG Mineiro 17 de abril de 2021 16h30 (de Brasília)

FERROVIÁRIO

JOGO CAMPEONATO DATA Ferroviário 2 x 1 Ceará Cearense 10 de março de 2021 Porto Velho 0 x 1 Ferroviário Copa do Brasil 25 de março de 2021

Próximas partidas