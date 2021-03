Onde assistir a América de Cali x Ferroviária, pela final da Libertadores feminina?

Equipes entram em campo neste domingo (21), às 19h45 (de Brasília), no estádio El Fortín; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

É tudo ou nada pela Libertadores feminina: América de Cali e Ferroviária se enfrentam neste domingo (21), às 19h45 (de Brasília), pela final da competição. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, na Conmebol TV, serviço de pay-per-view do torneio sul-americano, na TV fechada, e no Facebook Watch, na internet.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO América de Cali x Ferroviária DATA Domingo, 21 de março de 2021 LOCAL Estádio El Fortín - Buenos Aires, ARG HORÁRIO 19h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Ferroviária busca mais uma conquista na temporada / Foto: Divulgação/Ferroviária

A Band, na TV aberta, a Conmebol TV, serviço de pay-per-view da Libertadores, na TV fechada, e o Facebook Watch, na internet, vão transmitir a grande decisão da competição neste domingo (21).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

AMÉRICA DE CALI

O América de Cali vem fazendo uma campanha histórica, até agora, na Libertadores feminina. Após se classificar na segunda colocação de seu grupo, o time passou pelo gigante Boca Juniors e pelo Corinthians, grande favorito a levantar a taça da competição e atual campeão .

Com gol nos acréscimos e vitória na decisão de pênaltis, a equipe da Colômbia quer conquistar a América do Sul pela primeira vez: no masculino, Los Diablos Rojos já alcançaram dez semifinais do torneio, mas foram vice-campeões por quatro ocasiões e ficaram nas semis em outras seis vezes. No feminino, é a primeira vez que a equipe chega na decisão, tendo ficado pelo caminho em 2019 contra o mesmo Corinthians, também nas semis.

📷 Las mejores imágenes del partido contra @SCCPFutFeminino , donde logramos nuestra histórica clasificación a la final de la @LibertadoresFEM 2020 ❤️ #OrgullosamenteAmericano 👹 pic.twitter.com/wyX75hKSYh — América de Cali Femenino (@AmericaCaliFem) March 18, 2021

Provável escalação do América de Cali : Tapia; Ocampos, Arias, Castañeda e Basanta; Martínez, Pineda e Usme; Ospina, Bonilla e Robledo.

FERROVIÁRIA

Já é tradição: a Ferroviária vem, de novo, muito forte para tentar conquistar seu segundo título da Libertadores feminina. O time campeão de 2015 quer se igualar ao Santos como segundo maior vencedor do torneio, com duas conquistas.

A classificação veio em partidaça da goleira Luciana, fundamental principalmente na disputa de pênaltis que levou a equipe para a final, ao bater a Universidad de Chile . Agora, a meta é não repetir a campanha de 2019, quando o time também chegou à final, mas terminou perdendo para o Corinthians.

FINAAAAAAAAAAAAAAAL DE DECISÃO DE PÊNALTIS!



Com três cobranças de pênaltis defendidas por Luciana, a Ferroviária vence a Universidade do Chile por 7 a 6 e está na final da Libertadores!!!



VAMOS, GUERREIRAS!! #LocomotivaNosTrilhos #Libertadores2020 #AGlóriaÉDelas pic.twitter.com/R5bhrb4Do2 — Guerreiras Grenás (@guerreirasgrena) March 18, 2021

Provável escalação da Ferroviária: Luciana; Monalisa, Yasmin, Ana Alice e Barrinha; Nicoly, Luana, Carol Tavares e Sochor; Aline Milene e Lurdinha.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

AMÉRICA DE CALI

JOGO CAMPEONATO DATA Boca Juniors 1 x 2 América de Cali Libertadores 14 de março de 2021 Corinthians 1 (3) x (4) 1 América de Cali Libertadores 17 de março de 2021

FERROVIÁRIA

JOGO CAMPEONATO DATA River Plate 0 x 1 Ferroviária Libertadores 15 de março de 2021 Ferroviária (7) x (6) Universidad de Chile Libertadores 18 de março de 2021

