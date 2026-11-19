Como assistir a Al Ahli x Al Nassr FC com uma VPN

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. Escolha um provedor confiável de serviços de VP e baixe o aplicativo em seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde a partida é transmitida oficialmente.

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Prévia da partida

Campeonato Saudita - Rodada 9 20 de nov. de 2026 - 12:30 King Abdullah Sports City

O Al Ahli recebe o Al Nassr na Cidade Esportiva Rei Abdullah, em Jidá, na sexta-feira, 20 de novembro, em partida remarcada da 9ª rodada do Campeonato Saudita de 2026-27.

O Al Ahli ocupa a sexta posição na tabela e precisa de um bom resultado para acompanhar as equipes à sua frente. O técnico Marino Pusic tem trabalho pela frente para estabilizar um elenco que apresentou irregularidade nas últimas semanas, incluindo uma pesada derrota por 6 a 1 para o Al Shabab no campeonato.

O Al Nassr chega a Jidá muito mais confiante. A equipe de Ange Postecoglou ocupa o terceiro lugar, com 28 pontos, e venceu quatro de seus últimos cinco jogos em todas as competições, incluindo uma goleada por 6 a 2 sobre o Pakhtakor Tashkent na Liga dos Campeões da AFC Elite.

Cristiano Ronaldo lidera o ataque do Al Nassr e tem a motivação extra de se aproximar da marca de 1.000 gols na carreira. Sua presença, ao lado de Joao Felix e Sadio Mane, dá ao Al Nassr um dos ataques mais fortes do futebol asiático de clubes.

Pelo Al Ahli, Firas Al-Buraikan retorna da cerimônia de premiação do Jogador do Ano da AFC, em Kuala Lumpur, e deve estar à disposição antes do início da partida. O time da casa contará com Edouard Spircean e Francisco Trincao para oferecer a criatividade necessária para incomodar uma defesa visitante bem organizada.

Os dois clubes têm contas recentes a acertar. O Al Nassr venceu o último confronto entre eles por 2 a 0 em abril, mas o Al Ahli conquistou uma vitória por 3 a 2 em casa em janeiro. Gols raramente faltam quando essas equipes se enfrentam.

Confira a seguir tudo o que você precisa saber sobre como e onde assistir a Al Ahli x Al Nassr.

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