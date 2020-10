Onde assistir a Ajax x Liverpool, pela Champions League?

Confronto desta quarta-feira (21) é válido pela primeira rodada do grupo D da Liga dos Campeões; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e estreiam na Liga dos Campeões 2020/21nesta quarta-feira (21). O time inglês viaja até a para enfrentar David Neres, Antony e cia. na Amsterdam Arena. O jogo está marcado para às 16h (de Brasília). Na Goal, você acompanha o minuto a minuto, em tempo real, clicando AQUI.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Ajax x Liverpool DATA Quarta-feira, 21 de outubro de 2020 LOCAL Amsterdam Arena - Amsterdam, Holanda HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: PROSHOTS)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A partida será transmitida ao vivo no TNT, na TV fechada, e no streaming do EI Plus. Na, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

O Liverpool não poderá contar com Van Dijk, que sofreu uma lesão grave no clássico contra o Everton e deve perder boa parte da temporada . Alisson também permanecerá fora da partida. Oxlade-Chamberlain é outra baixa por longo tempo. Thiago Alcântara, Joel Matip são dúvidas para o duelo .

Do outro lado do confronto, o Ajax poderá contar com os retornos de Quincy Promes, que pode aparecer entre os titulares de Erik Ten Hag. Antony, destaque do time holandês no início da temporada, será desfalque, como o próprio treinador confirmou: "Ele não está bem", resumiu Ten Hag. Jurriën Timber também não joga.

Provável escalação do Ajax: Onana; Mazraoui, Schuurs, Blind, Tagliafico; Klaassen, Kudus, Promes; Neres, Tadic, Antony.

Provável escalação do Liverpool: Adrian; Alexander-Arnold, Fabinho, Gomez, Robertson; Keita, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

AJAX

JOGO CAMPEONATO DATA Groningen 1 x 0 Ajax 04 de outubro de 2020 Ajax 5 x 1 Heerenveen Eredivisie 18 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Venlo x Ajax Eredivisie 24 de outubro de 2020 11h30 (de Brasília) x Ajax 27 de outubro de 2020 17h (de Brasília)

LIVERPOOL

JOGO CAMPEONATO DATA 7 x 2 Liverpool Premier League 4 de outubro de 2020 2 x 2 Liverpool Premier League 17 de outubro de 2020

Próximas partidas