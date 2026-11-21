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Transmissão de Ajax x ADO Den Haag: TV e opções online ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pela ESPN via Ziggo, Watch ESPN, ESPN Extra e Canal+ Netherlands. Abaixo estão os links diretos para acessar a transmissão online.
Notícias das equipes e elencos
Prováveis escalações de Ajax x Den Haag
O técnico Michel, do Ajax, não poderá contar com Simon Adingra, Kasper Dolberg e Anton Gaaei, todos lesionados. Ainda não há informações sobre uma provável escalação; novas informações são esperadas à medida que a partida se aproxima.
No ADO Den Haag, Pascal Mulder, Luka Reischl e Alex Pozo estão fora por lesão. Também não há uma escalação definitiva disponível para os visitantes; mais informações serão divulgadas perto do início da partida.
Fase recente
O Ajax venceu quatro dos últimos cinco jogos e empatou um, sem derrotas. A partida mais recente terminou em empate por 2 a 2 com o FC Twente, em 8 de novembro. Antes disso, o Ajax derrotou o FC Midtjylland por 6 a 1 na Conference League e venceu o AZ por 1 a 0. Em cinco jogos, o Ajax marcou 11 gols e sofreu quatro.
O ADO Den Haag venceu dois dos últimos cinco jogos e perdeu três. Sua vitória mais recente foi por 3 a 1 sobre o Sparta Rotterdam, em 7 de novembro. Depois disso, o ADO perdeu para o PEC Zwolle (0 a 1) e foi derrotado pelo Excelsior '31 na Copa da Holanda (1 a 1 após a prorrogação). Nesse período, o ADO marcou seis gols e sofreu sete.
Confrontos diretos
Confrontos
O encontro mais recente entre os clubes ocorreu em 21 de março de 2021, pela Eredivisie, quando o Ajax derrotou o ADO Den Haag por 5 a 0 na Johan Cruijff ArenA. Nos cinco confrontos diretos disponíveis, o Ajax venceu quatro, enquanto o ADO Den Haag não conquistou nenhuma vitória. Nessas cinco partidas, o Ajax marcou 22 gols, contra quatro do ADO.
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|12
|8
|2
|2
|40
|15
|+25
|26
V
V
E
D
V
|2
|12
|7
|4
|1
|36
|17
|+19
|25
D
E
E
V
V
|3
|12
|7
|4
|1
|32
|15
|+17
|25
E
V
V
V
E
|4
|12
|7
|3
|2
|30
|12
|+18
|24
E
V
V
D
E
|5
|12
|7
|2
|3
|24
|16
|+8
|23
V
D
D
E
D
|6
|12
|6
|3
|3
|24
|16
|+8
|21
V
V
V
V
D
|7
|12
|5
|5
|2
|20
|20
|0
|20
E
E
V
E
E
|8
|12
|4
|5
|3
|24
|27
|-3
|17
V
D
V
D
E
|9
|12
|4
|3
|5
|29
|28
|+1
|15
D
D
E
D
V
|10
|12
|4
|3
|5
|25
|27
|-2
|15
D
V
V
E
V
|11
|12
|3
|5
|4
|20
|21
|-1
|14
V
D
E
E
E
|12
|12
|3
|3
|6
|21
|29
|-8
|12
D
V
D
V
E
|13
|12
|3
|3
|6
|13
|24
|-11
|12
E
V
E
V
D
|14
|12
|3
|3
|6
|21
|34
|-13
|12
D
D
E
V
V
|15
|12
|3
|2
|7
|16
|29
|-13
|11
D
D
D
D
D
|16
|12
|2
|4
|6
|18
|25
|-7
|10
E
V
D
D
E
|17
|12
|2
|3
|7
|16
|25
|-9
|9
V
D
D
V
E
|18
|12
|0
|3
|9
|11
|40
|-29
|3
E
D
D
D
D
Na Eredivisie, o Ajax ocupa atualmente a terceira posição, enquanto o ADO Den Haag está em 17º lugar.