Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou usá-lo de outra parte do mundo, onde você pode encontrar bloqueios geográficos? Uma rede virtual privada (VPN) pode ser útil.

Ignore instantaneamente os bloqueios geográficos regionais e assista a transmissões de futebol ao vivo do mundo todo na sua plataforma de streaming favorita Assista futebol onde quiser

Escolha uma VPN confiável. Selecione um provedor de VPN de confiança e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).

Conecte-se ao servidor. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP).

Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.

Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão. Faça login e encontre a transmissão. Crie uma conta ou faça login na emissora oficial para ter acesso completo e acompanhar a partida!

Eredivisie - Rodada 13 22 de nov. de 2026 - 08:30 Johan Cruijff ArenA

Transmissão de Ajax x ADO Den Haag: TV e opções online ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN via Ziggo, Watch ESPN, ESPN Extra e Canal+ Netherlands. Abaixo estão os links diretos para acessar a transmissão online.

Notícias das equipes e elencos

O técnico Michel, do Ajax, não poderá contar com Simon Adingra, Kasper Dolberg e Anton Gaaei, todos lesionados. Ainda não há informações sobre uma provável escalação; novas informações são esperadas à medida que a partida se aproxima.

No ADO Den Haag, Pascal Mulder, Luka Reischl e Alex Pozo estão fora por lesão. Também não há uma escalação definitiva disponível para os visitantes; mais informações serão divulgadas perto do início da partida.

Fase recente

O Ajax venceu quatro dos últimos cinco jogos e empatou um, sem derrotas. A partida mais recente terminou em empate por 2 a 2 com o FC Twente, em 8 de novembro. Antes disso, o Ajax derrotou o FC Midtjylland por 6 a 1 na Conference League e venceu o AZ por 1 a 0. Em cinco jogos, o Ajax marcou 11 gols e sofreu quatro.

O ADO Den Haag venceu dois dos últimos cinco jogos e perdeu três. Sua vitória mais recente foi por 3 a 1 sobre o Sparta Rotterdam, em 7 de novembro. Depois disso, o ADO perdeu para o PEC Zwolle (0 a 1) e foi derrotado pelo Excelsior '31 na Copa da Holanda (1 a 1 após a prorrogação). Nesse período, o ADO marcou seis gols e sofreu sete.

Confrontos diretos

O encontro mais recente entre os clubes ocorreu em 21 de março de 2021, pela Eredivisie, quando o Ajax derrotou o ADO Den Haag por 5 a 0 na Johan Cruijff ArenA. Nos cinco confrontos diretos disponíveis, o Ajax venceu quatro, enquanto o ADO Den Haag não conquistou nenhuma vitória. Nessas cinco partidas, o Ajax marcou 22 gols, contra quatro do ADO.

Classificação

Na Eredivisie, o Ajax ocupa atualmente a terceira posição, enquanto o ADO Den Haag está em 17º lugar.