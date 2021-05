Onde assistir a Afogados x Santa Cruz, pelo Campeonato Pernambucano?

Equipes entram em campo neste domingo (02), às 16h (de Brasília), pela última rodada da fase de grupos do estadual; veja como acompanhar ao vivo na TV

Já classificados para as quartas de final do Campeonato Pernambucano, Afogados e Santa Cruz se enfrentam neste domingo (02), às 16h (de Brasília), antecipando o duelo que pode acontecer novamente na próxima fase do estadual. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, no pay-per-view.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Afogados x Santa Cruz DATA Domingo, 02 de maio de 2021 LOCAL Vianão - Afogados da Ingazeira, PE HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

O Premiere, no pay-per-view, irá transmitir o jogo deste domingo pela última rodada da fase de grupos do Pernambucano.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com lugar garantido nas quartas de final, Afogados e Santa Cruz duelam apenas para terminar a primeira fase em uma posição melhor na tabela, o que irá determinar mando de campo e adversário na fase eliminatória. No momento, as duas equipes também irão duelar nas quartas, mas isso ainda pode mudar dependendo dos resultados da última rodada.

Também cabe destacar que o Afogados nunca venceu o Santa jogando no Vianão, palco do duelo deste domingo. As duas partidas realizadas no estádio terminaram com vitória do Tricolor de Pernambuco e nenhum gol marcado para os donos da casa.

Provável escalação do Afogados: Léo; Arlan, Heverton, Gabriel Gonçales e Thalison; Dim, Arez, Felipe Eduardo, Jordan e Vinicius Vargas; Frank.

Provável escalação do Santa Cruz: Jordan; Derley, William Alves, Júnior Sergipano e Alan Cardoso; Karl, Elicarlos e Chiquinho; Maxwell, Madson e Pipico.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

AFOGADOS

JOGO CAMPEONATO DATA Afogados 2 x 1 Vera Cruz Campeonato Pernambucano 18 de abril de 2021 Náutico 2 x 2 Afogados Campeonato Pernambucano 26 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Afogados x a definir Campeonato Pernambucano (quartas de final) A definir A definir

SANTA CRUZ

JOGO CAMPEONATO DATA Santa Cruz 0 x 2 Sete de Setembro Campeonato Pernambucano 25 de abril de 2021 Retrô 2 x 3 Santa Cruz Campeonato Pernambucano 28 de abril de 2021

Próximas partidas