Onde assistir a Afogados x Atlético-MG, pela Copa do Brasil

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (26), às 21h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Pela segunda fase da Copa do , o visita o Afogados nesta quarta-feira (26), às 21h30 (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo pela TV Globo (Minas Gerais), além do canal Premiere.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Afogados x Atlético-MG DATA Quarta-feira, 26 de fevereiro de 2020 LOCAL Estádio Valdemar Viana de Araújo - Pernambuco, BRA HORÁRIO 21h30 (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



precisa vencer para avançar na / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo, além do canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Visando a classificação sem surpresas na Copa do Brasil, o técnico Rafael Dudamel encerrou a preparação da equipe antes de viajar para Pernambucano, sem contar com Réver e Patric.

"Com certeza um jogo extremamente decisivo. Infelizmente deixamos escapar a vaga na Sul-Americana. Então a responsabilidade, nosso dever na Copa do Brasil dobra. A gente encara esse jogo como decisão. É buscar a classificação lá. Sabemos que será jogo complicado. Demos uma olhada no campo, na iluminação. Isso tudo atrapalha. Sabemos da dificuldade que vai ser. Por sermos um time grande. Claro que respeitando o adversário, mas toda equipe adversária se doa ao máximo para nos complicar.", disse Guga.

Na primeira fase, o Galo teve problemas para passar pelo Campinense. A partida, disputada em Campina Grande, terminou empatada por 0 a 0 - a equipe mineira avançou porque jogava pelo empate.

Provável escalação do Atlético-MG: Michael; Guga, Igor Rabello, Gabriel e Guilherme Arana; Jair e Allan; Otero, Nathan e Hyoran; Ricardo Oliveira

Provável escalação do Afogados:

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 1 x 2 Caldense 16 de fevereiro Atlético-MG 2 x 0 Unión de Santa Fé 21 de fevereiro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Boa x Atlético-MG Campeonato Mineiro 1º de março 19h (de Brasília) Atlético-MG x Campeonato Mineiro 7 de março 19h (de Brasília)

AFOGADOS

JOGO CAMPEONATO DATA Afogados 3 x 0 Atlético-AC Copa do Brasil 13 de fevereiro de 2020 Afogados 0 x 2 Campeonato Pernambucano 19 de fevereiro

Próximas partidas