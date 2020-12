Onde assisitir aos jogos do Boxing Day da Premier League?

Tradicional rodada pós-Natal na Inglaterra traz muitos jogos importantes para o campeonato; veja onde acompanhar

A famosa rodada do Boxing Day da Premier League está chegando. A rodada posterior às comemorações de Natal ocupa os dias 26 e 27 de dezembro com muito futebol para os fãs do campeonato inglês. Aqui na Goal você confere onde assistir a cada jogo.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

Na já é tradição poder assistir seu time do coração logo após as festas natalinas. Ainda por cima, a data é considerada um importante marco para o campeonato, que costuma definir vários campeões.

Mais times

O Boxing Day é uma das muitas rodadas que o mês de dezembro reserva na Premier League e é até alvo de protestos por parte de treinadores e jogadores. Ainda assim, para quem assiste, o Boxing Day é só alegria.

Entre os dias 26 e 27, serão 10 partidas disputadas que agitarão o dia dos amantes do futebol. Confira abaixo, os jogos, os horários e onde assistir.

Dia 26/12

9h30 - CIty x (Transmissão: ESPN )

12h - x (Transmissão: DAZN )

) 12h - x (Transmissão: ESPN Brasil)

14h30 - x (Transmissão: ESPN Brasil)

17h - x United (Transmissão: DAZN )

) 17h - x (Transmissão: ESPN Brasil)

Dia 27/12