Onde assisir ao vivo a Nova Iguaçu x Botafogo, pela semifinal da Taça Rio?

Equipes entram em campo no Nilton Santos neste domingo (9), pelo jogo de volta da semifinal; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Pelo jogo de volta semifinal da Taça Rio, Nova Iguaçu e Botafogo entram em campo neste domingo (9), às 18h (de Brasília), no Nilton Santos No primeiro encontro, as equipes empataram em 0 a 0. A partida terá transmissão na Botafogo TV, na internet, no pay-per-view do Campeonato Carioca, e no TikTok, no aplicativo.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Botafogo x Nova Iguaçu DATA Domingo, 2 de maio de 2021 LOCAL Nilton Santos - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 18h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Fogão busca a vaga na final da Taça Rio / Foto: Vitor Silva/SS Press/Botafogo

O Botafogo TV, na internet, o pay-per-view do Campeonato Carioca, e o TikTok, no aplicativo, vão transmitir o jogo deste domingo, às 18h (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após empatarem sem gols no primeiro jogo, as equipes entram em campo precisando de uma vitória simples para avançar à final da Taça Rio.

O Fogão vai com o que tem de melhor a campo em busca da vaga e do "prêmio consolação" após não ir à reta final do Carioca.

A tarde foi de treinamento em preparação para o jogo de domingo, contra o Nova Iguaçu, pela Taça Rio. #VamosBOTAFOGO ⭐️🔥



📸 Vitor Silva / BFR pic.twitter.com/dp4Pc9LqJr — Botafogo F.R. (@Botafogo) May 7, 2021

Provável escalação do Nova Iguaçu: Luis Henrique; Mezenga, André Santos, Léo e Rafinha; Abuda, Vandinho, Anderson Kunzel e Dieguinho; Yan e Luã.

Provável escalação do Botafogo: Douglas Borges; Jonathan, Kanu, Sousa e PV; Rickson, Matheus Frizzo e Pedro Castro; Felipe Ferreira, Marco Antonio e Matheus Nascimento.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BOTAFOGO

JOGOS CAMPEONATO DATA Botafogo 0 x 0 Nova Iguaçu Carioca 2 de maio de 2021 Botafogo 4 x 0 Macaé Carioca 25 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vila Nova x Botafogo Série B 29 de maio de 2021 A definir Botafogo x Coritiba Série B 5 de junho de 2021 A definir

NOVA IGUAÇU

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo 0 x 0 Nova Iguaçu Carioca 2 de maio de 2021 Bangu 0 x 1 Nova Iguaçu Carioca 25 de abril de 2021

Próximas partidas