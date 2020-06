Onde acompanhar ao vivo a Bangu x Flamengo, pelo Campeonato Carioca?

Rubro-negro retorna aos gramados nesta quinta-feira (18), às 21h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo a partida

Após muitas discussões e polêmicas, a Fderação de Futebol do Rio de Janeiro (FERJ), anunciou o retorno do , apesar do impasse com e . A primeira partida será entre o , atual campeão da competição, e o , na noite desta quinta-feira (18), às 21h (de Brasília), no Maracanã. Por conta do impasse nas negociações entre o e a Rede Globo, a partida não será transmitida na TV. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Flamengo x Bangu DATA Quinta-feria, 18 de junho de 2020 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, BRA HORÁRIO 21h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Flamengo retorna aos gramados após três meses de paralisação / Foto: Getty Images

Por conta do impasse nas negociações entre o Flamengo e a TV Globo desde o início do Carioca, a partida não será exibida na TV. Aqui, na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

FLAMENGO

Após mais de três meses sem jogar, o Flamengo se prepara para enfrentar o Bangu pela 4ª rodada da .

Rodrigo Caio garante Flamengo protegido e pronto para o retorno do Carioca

Jorge Jesus, que renovou contrato com o rubro-negro, deve mandar a campo o que tem de melhor. A única mudança fica por conta de Gustavo Henrique, que deve ceder lugar para Léo Pereira completar dupla de zaga com Rodrigo Caio.

Provável escalação do Flamengo: Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson e Éverton Ribeiro; Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Jorge Jesus.

BANGU

Após longo período sem futebol, o Bangu terá um grande desafio pela frente. Para buscar uma vaga na semifinal da Taça Rio, o clube terá que conseguir um bom resultado diante do Flamengo, atual campeão carioca, brasileiro e da Libertadores.

Além disso, o clube ainda tem que torcer contra o Boavista, que encara a nesta sexta-feira (19), às 15h30 (de Brasília).

Provável escalação do Bangu: Matheus Inácio; Juliano, Michel, Rodrigo Lobão e Dieyson; Felipe Dias, Josiel e Juan Felipe; Octávio, Rocha e Jairinho. Técnico: Eduardo Allax

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 3 x 0 de Guayaquil Libertadores da América 11 de março Flamengo 2 x 1 Portuguesa-RJ Campeonato Carioca 14 de março

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Flamengo x Boavista Campeonato Carioca A definir A definir Semifinal 1 (1º do grupo A x 2º do grupo B) Campeonato Carioca A definir A definir

BANGU

JOGO CAMPEONATO DATA Boavista 2 x 1 Bangu Campeonato Carioca 6 de março Botafogo 1 x 1 Bangu Campeonato Carioca 15 de março

