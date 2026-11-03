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Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Traduzido por

Onda de revolta contra Mourinho: o que ele está fazendo não vai acabar bem

J. Mourinho
Real Madrid
AEK Athens x Real Madrid
AEK Athens
Liga dos Campeões
Racing Santander x Real Madrid
Racing Santander
La Liga
Portugal
Grécia
Espanha

"Fingiu cair estando com lesão no ligamento cruzado"

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O lance envolvendo José Mourinho, técnico do Real Madrid, não passou despercebido no estádio El Sardinero, gerando grande polêmica. Enquanto o zagueiro do Racing Santander, Álvaro Mantilla, gritava de dor após sofrer uma ruptura do ligamento cruzado que o deixará fora dos gramados até o fim da temporada, as câmeras da transmissão flagravam o treinador português se dirigindo furioso ao quarto árbitro.

Essa imagem despertou a ira do ex-craque do Barcelona José Mari Bakero, que fez uma crítica dura e direta a Mourinho, com o objetivo de tentar evitar que o episódio se repita.

Bakero comentou, em declarações reproduzidas pelo "Mundo Deportivo", o que ocorreu durante a partida de domingo entre o Racing e o Real Madrid, considerando que a atitude de Mourinho reflete um comportamento perigoso ao qual o treinador português está acostumado e que precisa ser contido.

Bakero relembrou a cena dolorosa com precisão, dizendo: "Eu mesmo vi o lance. No momento em que Mantilla caiu lesionado, com uma ruptura do ligamento cruzado anterior, olhem para as imagens de Mourinho protestando com o quarto árbitro e gritando: (Está fingindo cair! Está fingindo cair! Meu Deus). Precisamos ser claros: os jogadores e, principalmente, os treinadores precisam ser mais cuidadosos e responsáveis em situações como essa".

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O ex-jogador do Barcelona não se limitou à crítica, mas pediu uma ação oficial e urgente para pôr fim ao caos nas declarações que se seguem às partidas de LaLiga, alertando para consequências graves caso a situação continue como está.

E acrescentou Bakero, em tom incisivo: "Aliás, vou ainda mais longe: se há uma única coisa que precisa ser feita agora para mudar essa situação no Campeonato Espanhol, é formar uma comissão especial cuja missão seja revisar todas as declarações feitas pelos jogadores e treinadores após as partidas e tomar as medidas necessárias a respeito, porque o que está acontecendo dessa maneira não vai acabar bem".

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