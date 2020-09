Omer Faruk Beyaz: jovem estrela pronta para liderar a geração de ouro da Turquia

O jogador de 17 anos deu seus primeiros passos no time principal do Fenerbahçe em 2020 e já foi sondado pelo Manchester United e pelo Liverpool

Falar de "gerações de ouro" não é novidade quando se trata de futebol internacional.

É uma idéia emocionante: um grupo de jogadores, todos nascidos com um ou dois anos de diferença, surgindo ao mesmo tempo para inspirar uma chance de glória no maior palco de todos.

Quase todas as nações de alto nível passaram por pelo menos um ciclo de "geração de ouro" nos últimos 30 anos, com a se aproximando atualmente do fim de sua era, enquanto os torcedores ingleses começaram a sonhar com sua própria safra de jovens talentosos um dia levantando a .

Um país em um caminho semelhante é a . Os semifinalistas da Copa do Mundo de 2002 já ostentam uma série de jogadores que começaram a deixar suas marcas nas cinco primeiras ligas da Europa.

Caglar Soyuncu, Cengiz Under, Merih Demiral, Ozan Kabak e Yusuf Yazici estão entre aqueles que se estabeleceram em todo o continente, enquanto Orkun Kokcu provavelmente os seguirá, depois de ter impressionado pelo na última temporada.

Todos ainda têm menos de 25 anos, e tendo tirado quatro pontos da campeã mundial durante as eliminatórias para a , há esperança de que a equipe de Senol Gunes esteja frequentemente nas últimas fases dos torneios durante a próxima década.

E enquanto o grupo de jogadores acima mencionado é certamente um grupo promissor, há um adolescente emergindo no Fenerbahçe que promete ser a jóia da coroa da geração de ouro da Turquia.

Omer Faruk Beyaz pode até ter completado 17 anos apenas no final de agosto, mas ele já está sendo tratado como uma futura estrela tanto em nível de clube quanto internacional.

Em julho, ele se tornou o jogador mais jovem a começar uma partida pelo Fenerbahçe, e ao final da campanha estava usando a braçadeira de capitão para os 19 vezes campeões turcos.

Nascido em Istambul, Beyaz se juntou ao Fener aos 10 anos de idade, antes de passar pelas categorias de base.

Ele realmente ganhou destaque em sua terra natal em janeiro de 2019, quando levou os sub-16 da Turquia para a vitória na prestigiosa Mercedes-Benz Aegean Cup.

Beyaz foi nomeado Jogador do Torneio depois de marcar duas vezes, tanto na vitória da Turquia sobre a nas semifinais quanto na derrota para a na final - apesar de ter apenas 15 anos na época.

O jovem foi imediatamente ligado a uma mudança para o ou para o , cujos olheiros foram citados como mais do que um pouco impressionados por suas atuações ao longo da competição.

Ele, no entanto, permaneceu com seu clube de infância - apesar de seu histórico relativamente ruim de introduzir os jovens talentos em seu primeiro time.

O último título do Fener na Liga Turca foi em 2014, e com a pressão dos torcedores para voltar aos seus dias de glória sempre aumentando, houve uma relutância em colocar os jovens formados na base no time titular.

Demiral, por exemplo, passou cinco anos na academia do clube sem nunca ter jogado uma partida pela equipe principal antes de se mudar para , em 2016. Quatro anos depois, ele joga na e é o pilar da equipe nacional.

Apesar de suas contínuas lutas nos últimos anos, o Fener está ansioso para garantir que o mesmo não aconteça com o Beyaz.

Por isso - apesar de ter marcado apenas dois gols em 14 partidas no sub-19 durante a campanha de 2019-20 - ele foi introduzido no time principal pela primeira vez em março.

Depois de ter sido um reserva inutilizado em três ocasiões, tanto antes quanto depois da paralisação forçada pelo coronavírus, ele fez sua estreia em 16 de junho, ao entrar na semifinal da Copa da Turquia. Quatro outras aparições se seguiram nas últimas semanas da temporada da Super Lig, incluindo duas partidas.

Apesar de ele parecer compreensivelmente hesitante às vezes, a estima com que ele é mantido no Estádio Sukru Saracoglu ficou evidente quando o capitão do clube, Emre Belozoglu, entregou ao jovem a a braçadeira de capitão ao se substituído nos momentos finais da vitória de Fener sobre o Rizespor na final dia da campanha.

"Todos têm grandes expectativas para ele", disse o treinador de jovens do , Gokhan Bozkaya, ao TRT Spor. "Se ele puder continuar seu desenvolvimento corretamente, o Fenerbahçe terá um jogador que fará os fãs esquecerem Alex De Souza. Ele é um talento muito especial".

Por contexto, Alex é considerado o maior jogador da história do Fenerbahçe.

O craque canhoto, Beyaz não se intimida em exibir suas habilidades quando está com a posse de bola, embora também tenha sido notado que ele raramente, ou nunca, se esquiva de desafios com os defensores adversários.

Seu estilo de jogo tem sido comparado ao de David Silva, embora o próprio Beyaz tenha esperança de emular talvez o melhor que já existiu.

"Lionel Messi é meu ídolo", disse ele à Fenerbahçe TV. "Eu o tenho observado de perto. Não só o que ele faz em campo, mas também fora dele. Sua vida pessoal, que tipo de caráter ele tem... Eu li todos os livros sobre ele. Ele é um jogador exemplar para mim".

"Depois de ter sucesso com o Fenerbahçe, quero jogar nos maiores clubes da Europa. Meu maior objetivo é ganhar a Ballon d'Or".

Beyaz está certamente no caminho certo para alcançar seus objetivos, e agora há muitos jovens astros turcos para ele seguir.

Se ele o fizer, então uma nação perenemente desconhecida poderá surgir como grandes jogadores no cenário internacional nos próximos anos.