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Christian Pulisic foi elogiado por ter “ombros largos” e “casca grossa”. Conhecido como “Capitão América”, ele lida de forma admirável com o papel de rosto do futebol nos Estados Unidos. O ex-atacante do Milan Mark Hateley explicou à GOAL por que o atual jogador do clube merece tantos elogios, dentro e fora de campo.

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Brilhou na Alemanha, na Inglaterra e na Itália

Pulisic poderia facilmente ter seguido outro caminho: deixar-se levar pela fama após despontar como uma promessa ainda adolescente ou fugir completamente dos holofotes e ver seu início promissor perder força.

Ele atuou no mais alto nível na Alemanha, na Inglaterra e na Itália por Borussia Dortmund, Chelsea e Milan, tornando-se campeão da Champions League e entrando para a história durante sua passagem por Stamford Bridge.

Perto de 100 jogos pela seleção dos EUA

Ele alcançou suas melhores marcas pessoais na Serie A , disputou duas Copas do Mundo por seu país e chegou a 92 jogos pela seleção principal, número que segue crescendo. A marca de 100 partidas já está ao seu alcance.

O simpático jogador de 28 anos, que nunca fez questão de estar diante das câmeras, raramente reclamou de ser o rosto do futebol dos Estados Unidos e sempre deu tudo de si pela seleção, mesmo quando a boa forma e a condição física não o acompanhavam.

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Pressão e expectativas assumidas

Ele merece muito reconhecimento por isso e parece ter tomado a decisão certa na carreira ao assinar um novo contrato com o Milan . Questionado sobre as pressões que Pulisic enfrenta dentro e fora de campo, Hateley, ex-jogador do Milan que falou em parceria com a London.Bet, disse à GOAL: “Ele é um exemplo brilhante do jogador de futebol moderno.

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“Pelo que ele fez pelos Estados Unidos, é preciso ter ombros largos. Você precisa de tudo isso, mas também de casca grossa. Recebe-se muita crítica, digamos assim.

“Também dá para ver o que acontece quando há jogadores jovens ao seu redor: isso ajuda. Acho que os Estados Unidos têm muitos deles. Mas Pulisic tem sido sensacional no futebol de clubes.

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“Ele é um daqueles jogadores como [Granit] Xhaka, que foi para o Sunderland. É um daqueles jogadores que um time de ponta pensaria em contratar por um ou dois anos para realmente conquistar algo. Não tenho elogios suficientes para ele. Tem ombros largos e é um jogador muito inteligente.”

Novo contrato assinado no San Siro

Pulisic foi alvo de muitas especulações sobre uma transferência antes de assinar um novo contrato no San Siro até 2031. Seu compatriota Brad Friedel está satisfeito em ver o jogador nascido na Pensilvânia optar pela estabilidade e continuidade após o primeiro período difícil de sua carreira relativamente bem-sucedida .

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O ex-goleiro da seleção dos EUA disse recentemente à GOAL: “Ele teve um ano difícil no ano passado. Durante e depois da Copa do Mundo, acho que, pela primeira vez na carreira, recebeu muitas críticas nos Estados Unidos. Acho que ele saiu um pouco dos holofotes, por assim dizer.

“Parece que ele simplesmente voltou a se concentrar nos treinos. Nos últimos um ou dois meses, parece que começou a recuperar a boa forma. Talvez só precisasse dar um passo atrás e voltar a aproveitar a vida e o futebol.

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“Eu diria que foi inteligente e bom para ele assinar um contrato em um lugar onde está feliz. Nunca é agradável para um jogador receber tantas críticas quanto ele recebeu, mas isso faz parte do esporte. Espero que continue recuperando a boa forma, vá muito bem no Milan e jogue como sabemos que é capaz.”

Retorno ao clube após compromissos pela seleção

Pulisic marcou pelos Estados Unidos na última pausa para seleções, balançando as redes nos dois jogos da vitória sobre o Haiti nas quartas de final da Liga das Nações da Concacaf . A caminho do Manchester United, Mauricio Pochettino se despediu do cargo de técnico com uma goleada por 8 a 0 no placar agregado.

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O Milan, quarto colocado na Serie A, cinco pontos atrás do líder Lazio após 11 rodadas, volta a campo no domingo, quando recebe o Frosinone. Pulisic marcou três gols em seus últimos cinco jogos pelo Milan.