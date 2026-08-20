Como informa o The Athletic , os Spurs disputam intensamente as contratações do atacante Omar Marmoush e do ponta esquerda Savinho. Segundo a reportagem, as conversas entre as partes estariam avançando bem. No entanto, valores concretos de transferência ainda não vieram à tona.

Marmoush viveu sua grande ascensão no Eintracht Frankfurt, antes de se transferir para o Manchester City em janeiro de 2025 por 75 milhões de euros. Desde então, ele tem atuado principalmente como opção no banco. Em um ano e meio, o egípcio de 27 anos disputou 62 partidas, com 16 gols e seis assistências. Seu contrato com o City vai até 2029.

No Community Shield, a Supercopa da Inglaterra, contra o campeão Arsenal (0 a 3) no domingo, Marmoush entrou no segundo tempo no lugar do centroavante titular Erling Haaland.

Tottenham reforçou até agora apenas a defesa

Savinho nem sequer esteve no elenco do novo treinador do City, Enzo Maresca, contra o Arsenal. Há mais tempo já existem rumores sobre um suposto interesse do Tottenham no jogador de 22 anos.

De fato, os Spurs já queriam contratá-lo no verão passado. Na época, porém, a transferência fracassou por causa do veto do City. Em outubro, o brasileiro (contratado em 2024 por 25 milhões de euros junto ao ESTAC Troyes) inclusive renovou seu contrato antecipadamente até 2031.

Assim como Marmoush, porém, ele também não passou do papel de jogador de composição de elenco na temporada passada. No total, somou apenas 1.502 minutos, com quatro gols e três assistências.

O Tottenham já investiu 267 milhões de euros nesta janela de transferências, mas até agora reforçou apenas a defesa. Martin Dubravka chegou como novo goleiro reserva. Para a defesa vieram Jan Paul van Hecke, Marcos Senesi e Andrew Robertson. E para o meio-campo, Mateus Fernandes, além da até aqui principal contratação, Sandro Tonali, por 108 milhões de euros vindo do Newcastle United. Marmoush e Savinho dariam uma nova dimensão ao ataque do Tottenham.