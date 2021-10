Olympique de Marselha x PSG: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes duelam neste domingo (24), pela 11ª rodada da Ligue 1; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O PSG enfrenta o Olympique de Marselha neste domingo (24), às 15h45 (de Brasília), no Vélodrome, pela 11ª rodada da Ligue 1. A partida terá transmissão ao vivo no Brasil apenas pelo Star+, serviço de streaming do grupo Disney. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Olympique de Marselha x PSG DATA Domingo, 24 de outubro de 2021 LOCAL Stade Vélodrome - Marselha, FRA HORÁRIO 15h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O Star+, streaming do grupo Disney, fará a transmissão do jogo ao vivo no Brasil. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Embalado com a vitória sobre o RB Leipzig na última rodada da Champions League, o PSG volta as atenções para o Campeonato Francês. Atualmente, é o líder isolado, com 27 pontos.

Para o confronto fora de casa, o técnico Pochettino segue sem contar com Paredes e Sergio Ramos, enquanto Neymar, desfalque na UCL, pode retornar. Caso não esteja apto, Di Maria pode ser o substituto.

Do outro lado, o Olympique de Marselha, com 17 pontos e 10 a menos que os parisienses, pode ter o retorno de Konrad de la Fuente.

Provável escalação do PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes; Herrera, Verratti, Gueye; Neymar (Di Maria), Mbappé, Messi.

Provável escalação do Olympique de Marselha: Lopez; Saliba, Caleta-Car, Peres; Lirola, Kamara, Guendouzi, De la Fuente; Gerson, Payet; Milik.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PSG

JOGO CAMPEONATO DATA PSG 2 x 1 Angers Ligue 1 15 de outubro de 2021 PSG 3 x 2 RB Leipzig Champions League 19 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO PSG x Lille Ligue 1 29 de outubro de 2021 16h (de Brasília) RB Leipzig x PSG Champions League 3 de novembro de 2021 16h (de Brasília)

OLYMPIQUE DE MARSELHA

JOGO CAMPEONATO DATA Olympique 4 x 1 Loriente Ligue 1 17 de outubro de 2021 Lazio 0 x 0 Olympique Ligue 1 22 de outubro de 2021

Próximas partidas