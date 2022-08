Olympique de Marselha x Nantes: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Francês

Partida acontece neste sábado (20), pela terceira rodada do Campeonato Francês; veja como acompanhar na internet

Olympique de Marselha e Nantes se enfrentam neste sábado (20), no Velódrome, a partir das 16h (de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Francês. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Nas primeiras posições da Ligue 1, o Olympique tentará voltar às vitórias depois de empatar com o Brest (1 a 1) na última rodada.

Para o confronto em casa, o técnico Igor Tudor segue sem contar com o goleiro Pau Lopez, mas Caleta-Car e Gueye, que cumpriram suspensão, retornam.

Do outro lado, o Nantes busca a primeira vitória no Francês após dois empates seguidos (Angers e Lille).

Charles Traoré, machucado, é o único desfalque certo da equipe.

Prováveis escalações

Possível escalação do Olympique: Blanco; Mbemba, Balerdi e Gigot; Clauss, Rongier, Guendouzi, Nuno Tavares; Gerson e Under; Milik.

Possível escalação do Nantes: Lafont; Castelleto, Girotto e Pllois; Coco, Blas, Moutoussamy, Chirivella e Merlin; Mohamed e Simon.

Desfalques da partida

Olympique:

Pau Lopez, Strootman e Amavi: lesionados.

Nantes:

Charles Traoré: machucado.

Quando é?

JOGO Olympique de Marselha x Nantes DATA Sábado, 20 de agosto de 2022 LOCAL Velódrome, Marselha - FRA HORÁRIO 16h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Olympique de Marselha

JOGO CAMPEONATO DATA Olympique 4 x 1 Reims Ligue 1 7 de agosto de 2022 Stade Brestois 1 x 1 Olympique Ligue 1 14 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Nice x Olympique Ligue 1 28 de agosto de 2022 10h (de Brasília) Olympique x Clermont Ligue 1 31 de agosto de 2022 16h (de Brasília)

Nantes

JOGO CAMPEONATO DATA Angers 0 x 0 Nantes Ligue 1 7 de agosto de 2022 Nantes 1 x 1 LOSC Ligue 1 12 de agosto de 2022

Próximas partidas