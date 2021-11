Olympique de Marselha x Lazio: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Em duelo direto de equipes que lutam por uma vaga na próxima fase, Olympique de Marselha e Lazio entram em campo nesta quinta-feira (4), no estádio Velódrome, às 17h (de Brasília), pela quarta rodada do grupo E da Europa League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN Brasil, na tv fechada, e do Star+, serviço de streaming do grupo Disney. Na Goal , você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Olympique de Marselha x Lazio DATA Quinta-feira, 4 de novembro de 2021 LOCAL Velódrome, Marselha - FRA HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Lazio quer a vitória para manter a vice-liderança/ Foto: Getty Images

A ESPN Brasil, na tv fechada, e o Star+, streaming do grupo Disney, farão a transmissão do jogo desta quinta-feira. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Na terceira posição do grupo, o Olympique de Marselha precisa vencer em casa para seguir firme na luta por uma vaga na próxima fase da Liga Europa.

O técnico Jorge Sampaoli tem apenas uma dúvida para o duelo desta quinta: Valentin Rongier, com problemas físicos, será avaliado.

Já a Lazio entra em campo querendo somar pontos para se manter na vice-liderança da chave e se aproximar da classificação.

O time italiano não terá Mattia Zaccagni, com lesão no joelho. O trio de ataque deve ser formado mais uma vez por Felipe anderson, Immobile e Pedro.

Provável escalação do Olympique de Marselha: Lopez; Lirola, Saliba, Caleta-Car, Peres; Kamara; Under, Guendouzi, Gerson, Payet; Milik.

Provável escalação do Lazio: Strakosha; Lazzari, Acerbi, Felipe, Hysaj; Milinkovic-Savic, Leiva, Alberto; Pedro, Immobile, Anderson.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

OLYMPIQUE DE MARSELHA

JOGO CAMPEONATO DATA Clermont 0 x 1 Olympique Ligue 1 31 de outubro de 2021 Nice 1 x 1 Olympique Ligue 1 27 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Olympique x Metz Ligue 1 7 de novembro de 2021 9h (de Brasília) Lyon x Olympique Ligue 1 21 de novembro de 2021 16h45 (de Brasília)

LAZIO

JOGO CAMPEONATO DATA Atalanta 2 x 2 Lazio Serie A italiana 30 de outubro de 2021 Lazio 1 x 0 Fiorentina Serie A italiana 27 de outubro de 2021

Próximas partidas