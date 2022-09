Olympique de Marselha x Frankfurt: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions League

Jogo acontece nesta terça-feira (13), pela segunda rodada do grupo D da Liga dos Campeões; veja como acompanhar na TV e na internet

O Olympique de Marselha recebe o Frankfurt na tarde desta terça-feira (13), no Velódrome, às 16h (de Brasília), pela segunda rodada do grupo D da Champions League. O torcedor pode acompanhar o duelo ao vivo no HBO Max, no streaming.

Depois de estrear com derrota para o Tottenham, o Marselha conta com a força de sua torcida para conquistar a primeira vitória na competição. O time é o segundo da Ligue 1, empatado com o líder, e não terá Mbemba, suspenso.

Veja preço, planos e como assinar o HBO Max

Já o Frankfurt também perdeu na primeira rodada, porém em casa, e agora quer se recuperar. Os alemães não fazem um bom início de temporada na Bundesliga, na qual estão em 11º lugar.

Christopher Lenz, Sebastian Rode e Almamy Toure, machucados, não viajaram para a França devido a lesões. Já Borre pode perder seu lugar no ataque para Lindstrom.

Escalações:

Escalação do provável OLYMPIQUE DE MARSELHA: Lopez; Balerdi, Bailly, Gigot; Clauss, Gueye, Guendouzi, Tavares; Under, Gerson; Sanchez.

Escalação do provável FRANKFURT: Trapp; Knauff, Tuta, Ndicka, Pellegrini; Jakic, Sow; Lindstrom, Gotze, Kamada; Kolo.

Desfalques

Olympique de Marselha

Mbemba, suspenso, e Isaak Toure, Cedric Bakambu ou Bamba Dieng, lesionados, são baixas no time francês.

Frankfurt

Christopher Lenz, Sebastian Rode e Almamy Toure, machucados, são desfalques na equipe alemã.

Quando é?

• Data: terça, 13 de setembro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: Velódrome, Marselha - FRA.