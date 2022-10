Olympique de Marselha x Tottenham: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions League

Times lutam por uma vaga na próxima fase nesta terça-feira (1), pela última rodada do grupo D; veja como acompanhar na TV e na internet

Em duelo direto por uma vaga na próxima fase, Olympique de Marselha e Tottenham se enfrentam na tarde desta terça-feira (1), às 17h (de Brasília), no Velódrome, pela última rodada do Grupo D da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo da HBO Max, na plataforma de streaming.

Veja preço, planos e como assinar a HBO Max

Na lanterna do grupo com 6 pontos, o Olympique de Marselha entra em campo com a obrigação de vencer, além de torcer por um empate entre Frankfurt e Sporting para ficar com uma das vagas à próxima fase. O time francês tem todo o elenco à disposição.

Já o Tottenham é o líder da chave, com 9 pontos, e sabe que se classifica com no mínimo um empate em solo francês. Richarlison e Kulusevski continuam se recuperando de lesões e são os desfalques da equipe inglesa.

Prováveis escalações

Escalação do provável OLYMPIQUE DE MARSELHA: Lopez; Mbemba, Balerdi, Kolasinac; Clauss, Rongier, Veretout, Tavares; Guendouzi, Payet; Sanchez.

Escalação do provável TOTTENHAM: Lloris; Romero, Dier, Lenglet; Doherty, Hojbjerg, Bentancur, Perisic; Lucas, Kane, Son.

Desfalques

Olympique de Marselha

Sem desfalques confirmados.

Tottenham

Richarlison e Kulusevski, se recuperando de lesões, são os desfalques do time inglês.

Quando é?

• Data: terça-feira, 1 de novembro de 2022

• Horário: 17h (de Brasília)

• Local: Velódrome, Marselha - FRA