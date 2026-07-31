Reportagens da imprensa saudita confirmaram, nesta sexta-feira, que o clube francês Olympique de Marseille entrou em negociações sérias com a diretoria do clube saudita NEOM com o objetivo de contratar o goleiro polonês Marcin Bulka durante a atual janela de transferências de verão.

O jornal "Asharq Al-Awsat" citou fontes bem informadas afirmando que o clube francês apresentou uma proposta oficial para comprar o contrato do goleiro, que se juntou ao NEOM no último verão com um vínculo que se estende até 2029, o que significa que ele tem três temporadas completas restantes em seu contrato atual.

O jornal destacou que a diretoria do NEOM está avaliando cuidadosamente a proposta apresentada pelo Marseille, especialmente porque Bulka é considerado um dos pilares fundamentais do ambicioso projeto do clube.

A decisão do clube está condicionada a uma avaliação técnica e de investimento abrangente, além do volume da contrapartida financeira oferecida pelo lado francês, à espera do desfecho das negociações nos próximos dias.

As negociações se tornam ainda mais complexas devido à condição de saúde do goleiro polonês, que, logo após sua transferência para o NEOM, sofreu uma grave lesão com ruptura do ligamento cruzado, que o afastou dos gramados por um longo período.

O nome de Bulka havia sido fortemente associado a uma transferência para o Al-Hilal saudita neste verão para ser um possível substituto do marroquino Yassine Bounou, em meio às notícias que vincularam este último a uma saída rumo à Juventus da Itália.