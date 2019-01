Olympique de Marseille x Monaco AO VIVO e DE GRAÇA! Assista aqui com DAZN e Goal

O DAZN e a Goal levam a você mais um jogo com transmissão exclusiva para o Brasil, desta vez da Ligue 1

O DAZN transmite com exclusividade o tradicional duelo entre Olympique de Marseille e Monaco, válido pela 20º rodada da Ligue 1 francesa. O jogo será exibido AO VIVO e DE GRAÇA nas redes sociais do DAZN – Facebook e YouTube – e aqui na Goal Brasil. O encontro está marcado para este domingo (13), a partir das 18h (de Brasília).

A partida será uma espécie de encontro dos desesperados: de um lado o Olympique de Marseille, que receberá o time do Principado no estádio Vélodrome, está em queda livre no certame: não sabe o que é vencer há três rodadas. Atualmente na sexta colocação, a equipe treinada pelo técnico Rudi Garcia pode igualar a sua pior sequência na Ligue 1 desde 2016 – quando ficou quatro partidas sem triunfar entre fevereiro e abril.

Vice-lanterna na competição, o Monaco treinado por Thierry Henry vem de duas derrotas e sofre para evitar o rebaixamento. O time faz a sua pior campanha na primeira divisão desde a temporada 1968-69. A grande esperança dos monegascos está na capacidade goleadora de Falcao Garcia, que tem no Marseille a sua vítima favorita no campeonato: foram cinco tentos sobre os tradicionais adversários.

(Foto: Getty Images)

A partida é uma das que serão transmitidas pelo DAZN gratuitamente até março, quando a plataforma de streaming será lançada de vez no Brasil com direitos de transmissão de torneios como Série A, Ligue 1 e a Copa Sul-Americana. Até lá, os jogos de Juventus e PSG, com Cristiano Ronaldo e Neymar, serão transmitidas pelas redes sociais do DAZN e também pela Goal Brasil , sempre AO VIVO e DE GRAÇA.

Confira a provável escalação do Marseille: Mandanda; Sarr, Kamara, Rolando, Amavi; Sanson, Strootman, L.Gustavo; Thauvin, Germain, Payet.

Confira a provável escalação do Monaco: Subasic; Henrichs, Glik, Mukinayi, Serrano; Grandsir, Tielemans, Bennasser, Lopes; Sylla e Falcao Garcia.