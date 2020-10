Olympique de Marseille x Manchester City: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entra em campo nesta terça-feira (27), pela fase de grupos da Champions League; veja como acompanhar ao vivo na internet

Visando a liderança do grupo C, o Manchester City visita o Olympique de Marseille nesta terça-feira (27), às 17h (de Brasília), pela segunda rodada da fase de gruposda . A partida terá transmissão ao vivo pelo EI Plus e pelo Facebook do Esporte Interativo. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Veja informações da partida!

Mais times

QUANDO É?

JOGO Olympique de Marseille x DATA Terça-feira, 27 de outubro de 2020 LOCAL Vélodrome - HORÁRIO 17h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo pelo EI Plus e pelo Facebook do Esporte Interativo. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após ter vencido o na estreia da UCL por 3 a 1, o Manchester City busca mais três pontos para seguir com 100% de aproveitamento na competição.

Para o duelo, o técnico Pep Guardiola terá o retorno de De Bruyne, enquanto Aguero segue fora, assim como Gabriel Jesus.

Já o Olympique, que vem de derrota para o Olympiacos por 1 a 0 na última semana, busca os primeiros pontos na Champions.

Desta forma, Balerdi, Alvaro Gonzalez e Duje Caleta-Car devem formar a linha de defesa visando parar o potente ataque do City.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Manchester City: Ederson; Walker, Dias, Laporte, Zinchenko; Rodri, Gundogan, De Bruyne; Torres, Sterling, Foden.

Provável escalação do Olympique de Marseille: Mandanda; Caleta-Car, Gonzalez, Balerdi; Sakai, Kamara, Rongier, Amavi; Thauvin, Benedetto, Payet.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

MANCHESTER CITY

JOGO CAMPEONATO DATA Manchester City 3 x 1 Porto Liga dos Campeões 21 de outubro de 2020 1 x 1 Manchester City Premier League 24 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Manchester City Premier League 31 de outubro de 2020 9h30 (de Brasília) Manchester City x Olympiacos Liga dos Campeões 3 de novembro de 2020 17h (de Brasília)

OLYMPIQUE DE MARSEILLE

JOGO CAMPEONATO DATA Oympiacos 1 x 0 Olympique de Marseille Liga dos Campeões 21 de outubro de 2020 Lorient-Bretagne 0 x 1 Olympique de Marseille 24 de outubro de 2020

Próximas partidas