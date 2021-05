Olympique de Marselha dá "ok" para exigências do Flamengo por Gerson e novela fica perto do final

Clubes acertam os últimos detalhes e negociação pelo meia deve ser finalizada nesta terça-feira (01)

O Flamengo está muito perto de fechar a venda de Gerson para o Olympique de Marselha. O clube francês deu 'OK' para as últimas exigências da diretoria do time carioca e a negociação está nos trâmites finais. Nesta terça-feira (1º), uma reunião entre as partes deve sacramentar a saída do volante.

O Olympique levou três dias para sinalizar ao Flamengo que está de acordo com os últimos pedidos, e as conversas foram retomadas no último domingo (30), após a estreia da equipe rubro-negra no Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira (31), um novo contato serviu para acionar o departamento jurídico do clube carioca, que está analisando os detalhes da negociação.

Titular na vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, na estreia do Brasileiro, Gerson já se apresentou à seleção brasileira olímpica. O atleta embarcou para a Sérvia, onde o time sub-23 comandado por André Jardine encara Cabo Verde e a seleção local em amistosos. Os dois jogos serão em Belgrado, capital do país.

Os valores da negociação são tratados em sigilio, mas, segundo apuração da Goal, a expectativa da diretoria rubro-negra é receber algo em torno de 25 milhões de euros (R$ mais cinco milhões em váriaveis, de acordo com metas a serem batidas. Além disso, a equipe ficará com cerca de 20% a 25% de uma futura venda.

A proposta do Marseille foi levada à mesa do Flamengo por Marcão, pai e empresário do jogador e as conversas se intensificaram há cerca de três semanas. Gerson é um pedido especial de Sampaoli e vê com bons olhos um retorno ao futebol europeu. Durate nas negociações com o time francês, inclusive, o atleta chegou a ser oferecido a outros clubes do Velho Continente.