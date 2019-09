Olympiakos x Tottenham: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes estreiam nesta quarta-feira pela fase de grupos da Liga dos Campeões; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Vice-campeão da última edição da Liga dos Campeões, o estreia na edição 2019/20 nesta quarta-feira (18), contra o , na Grécia, às 13h55 (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo do canal TNT, na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Olympiakos x Tottenham DATA Quarta-feira, 18 de setembro LOCAL Estádio Georgios Karaiskáki - Grécia HORÁRIO 13h55 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá transmissão ao vivo do canal TNT, na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÃO E MAIS

OLYMPIAKOS

Após avançar no "play-off" da (eliminou o Plzen, da República Checa, além do , da , e o Krasnodar, da ), a equipe foi sorteada para o Grupo B ao lado dos Spurs, de Munique e .

No momento, o time comandado por Pedro Martins está no topo da Superliga grega depois de três jogos. Na última rodada, goleou o Volos por 5 a 0.

Para o confronto desta quarta, o Olympiakos não poderá contar com Kostas Fortounis, que sofreu uma ruptura do ligamento cruzado, assim como o zagueiro Ruben Semedo, que está ausente devido a uma lesão no menisco.

Provável escalação do Olympiakos: Sá; Elabdellaoui, Cissé, Meriah, Koutris; Guilherme, Camara; Podence, Valbuena, Randjelovic; El-Arabi

TOTTENHAM

Após ter sido derrotado pelo na final da UCL 2018/19, os Spurs estreiam depois de um início turbulento na Premier League.

A equipe comandada por Pochettino venceu a primeira rodada, mas na sequência registrou dois empates e uma derrota antes de voltar a vencer o na última rodada.

O técnico não poderá contar com a dupla argentina Giovani Lo Celso e Juan Foyth.

Por outro lado, ele pode optar por descansar Danny Rose, Harry Winks e Erik Lamela, com Ben Davies, Tanguy Ndombele e Dele Alli entrando no time titular.

Provável escalação do Tottenham: Lloris; Aurier, Alderweireld, Vertonghen, Davies; Sissoko, Ndombele; Heung-Min, Alli, Eriksen; Kane

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

OLYMPIAKOS

JOGO CAMPEONATO DATA Larissa 0 x 1 Olympiakos Super Liga Grega 01/09/2019 Olympiakos 5 x 0 Volos Super Liga Grega 14/09/2019

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Panathinaikos x Olympiakos Super Liga Grega 22/09/2019 14h30 (de Brasília) Olympiakos x Lamia Super Liga Grega 28/09/2019 13h30 (de Brasília)

TOTTENHAM

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 2 Tottenham Premier League 01/09/2019 Tottenham 4 x 0 Premier League 14/09/2019

Próximas partidas