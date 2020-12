Olympiacos x Porto: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (9), pela última rodada da fase de grupos da Champions; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Olympiacos e duelam nesta quarta-feira (9), no Georgios Karaiskakis, à partir das 17h (de Brasília), pela última rodada da grupo C da Liga dos Campeões da Uefa. A partida pode valer uma classificação para a para os gregos e será transmitida pelo EI Plus. Na Goal , você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Olympiacos x Porto DATA Quarta-feira, 9 de dezembro de 2020 LOCAL Estádio Georgios Karaiskakis, Atenas - Grécia HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida será transmitida pelo EI Plus. Na Goal , você acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando aqui.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Garantido na vice-liderança do grupo e classificados para as oitavas de final, o Porto entra em campo apenas para cumprir tabela, já que não consegue mais ultrapassar o , devido aos critérios de desempate.

Mais times

O Olympiacos, por outro lado, pode garantir uma vaga na Liga Europa. Basta ter um resultado igual ou melhor do que o diante do Manchester City - já que os gregos tem a vantagem do desempate contra os franceses - e o time está na fase de mata-mata da Liga Europa.

Assim, os portugueses podem utilizar alguns atletas reservas, poupando titulares importantes. De qualquer, Iván Marcano e Pepe estão fora, lesionados. Enquanto isso, Valbuena, Mahgoub e Drager também não jogam pelo Olympiacos.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Olympiacos: Sá; Holebas, Cissé, Semedo e Rafinha; Bouchalakis, M'Vila, Vrousai, Fortounis e Randjelovic; El-Arabi.

Provável escalação do Porto: Marchesin; Manafa, Mbemba, Leite e Sanusi; Vieira, Grujic, Uribe e Luís Díaz; Taremi e Marega.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

OLYMPIACOS

JOGO CAMPEONATO DATA Olympique de 2 x 1 Olympiacos 1 de dezembro de 2020 Olympiacos 4 x 1 Volos Campeonato Grego 5 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Lamia x Olympiacos Campeonato Grego 13 de dezembro de 2020 10h (de Brasília) x Olympiacos Campeonato Grego 16 de dezembro de 2020 14h30 (de Brasília)

PORTO

JOGO CAMPEONATO DATA Porto 0 x 0 Manchester City Champions League 1 de dezembro de 2020 Porto 4 x 3 Tondela Campeonato Português 5 de dezembro de 2020

Próximas partidas