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Uma primeira hora de pesadelo, uma meia hora fantástica. O Milan consegue uma façanha em Atenas ao se recuperar de uma desvantagem de 2 a 0. Amorim acerta nas substituições, e Hutchinson comanda a virada.

MILAN

Maignan 5,5: não sai do gol no escanteio e ainda tem azar ao desviar a bola para a própria rede. Também erra em algumas saídas de bola. Não é sua melhor atuação desde que chegou ao Milan.

Gila 6,5: entra de imediato no clima de batalha, sem se poupar. Sofre no início, mas cresce ao longo da partida.

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De Winter 5: nota negativa para o zagueiro belga, que, contra a própria vontade, comete vários erros que favorecem os atacantes gregos, como no segundo gol, marcado por Jota. Atua de forma desatenta e com uma postura um pouco displicente. Distraído. (aos 53 minutos, Tomori 6,5: traz personalidade e capacidade de se antecipar. Faz a diferença.)

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Diawara 6: marca bem González, o atacante mexicano dos donos da casa. Não comete erros claros, nem quando o Olympiacos aumenta o ritmo e tenta avançar com seus meias ofensivos. Sólido. (aos 67 minutos, Terracciano 6: segura a pressão, um passo à frente após um período difícil)

Estupiñán 5: esta poderia e deveria ser sua grande oportunidade, após começar quatro jogos no banco, mas ele a desperdiça completamente. Ataca pouco e defende mal, além de cometer muitos erros ao sair jogando com a bola nos pés. Decepcionante. (aos 46 minutos, Musah 6,5: contém a atuação intensa de Pedersen e é muito mais útil do que Estupinan na construção das jogadas. Dá equilíbrio ao time)

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Jashari 5,5: joga em ritmo abaixo do necessário e tem pouca clareza na armação. O meio-campista suíço está entre os piores em campo na primeira parte da partida. Melhora um pouco quando Pulisic entra e o ajuda a construir as jogadas. Fica devendo.

Rabiot 6: repete, na noite de quinta-feira, uma versão menos brilhante e dominante do que a apresentada nos jogos do campeonato. Sua experiência, porém, é importante para administrar a vantagem conquistada no fim da partida.

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Hutchinson 8: uma noite para guardar na memória para o ex-Nottingham Forrest, que marca seu primeiro gol em uma competição europeia após uma bela jogada individual. Não satisfeito, dá duas assistências que Cisse e Pulisic transformam na vitória do Milan. O melhor em campo

Cisse 7,5: torna-se o jogador mais jovem da história do Milan a marcar quatro gols em uma competição europeia. Com faro de gol de um camisa 9 experiente, chega ao décimo gol de uma temporada até aqui extraordinária. Artilheiro. (aos 83 minutos, Comotto sem nota)

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Moreira 7: no primeiro tempo, tem dificuldade para encontrar o espaço certo para incomodar os adversários. Muda completamente de ritmo na segunda etapa, quando se torna imparável e marca seu primeiro gol pelo Milan em competições europeias, que também é o primeiro de sua carreira. Energia pura.

Gonçalo Ramos 5,5: “limpa” bem as primeiras duas ou três bolas, mostrando a inteligência tática de sempre. Após a primeira dividida dura, sai da partida: Amorim o substitui por precaução. (aos 46 minutos, Pulisic 7,5: o Capitão América não para: marca seu quinto gol nos últimos seis jogos e garante uma vitória de enorme importância para seu time)

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Téc. Amorim 7: vence com as substituições: acerta em cheio ao colocar Musah na lateral e Pulisic atrás de Cisse.

OLYMPIACOS

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Ortega 5: não tem responsabilidade especial pelos gols sofridos. Busca a bola quatro vezes no fundo da rede e fica a sensação de que pouco poderia fazer.

Smajlović 5: é superado por Hutchinson, a quem, porém, dá espaço demais para finalizar na jogada do gol que recoloca o Milan na partida.

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Pirola 6,5: participa da jogada do gol que abre o placar e impede um gol praticamente certo de Cisse. Joga com intensidade impressionante, mas perde meio ponto pelo fim de jogo de sofrimento total.

Retsos 5,5: joga duro, às vezes até demais. Sente muito o peso da partida e acaba sendo engolido pela reação do Milan. (aos 82 minutos, Toufakis sem nota)

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Onyemaechi 5,5: aparece pouco tanto no ataque quanto na defesa.

Pedersen 6,5: na primeira hora de jogo, é uma pedra no sapato da defesa do Milan. Ataca com muita força. (aos 67 minutos, Saliakas 5,5: queda evidente de nível em relação a Pedersen)

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Freuler 6: é valioso na recuperação da bola e na distribuição do jogo, sempre com simplicidade. Enquanto tem fôlego, o Olympiacos joga em alta intensidade.

Sá 5: faz uma encenação pouco esportiva após um contato acidental de Cisse, oferece pouca proteção à defesa e quase sempre toma decisões sem clareza.

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Martins 6,5: exige duas defesas de Maignan em chutes de longe e é, sem dúvida, o mais inspirado de seu time. (aos 72 minutos, Fortounis 5,5: aparece muito pouco)

Silva 6,5: marca um belo gol e disputa cada bola com muita intensidade.

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González 5: Diawara leva a melhor sobre ele nas disputas pelo alto, e o atacante se movimenta pouco e mal. (aos 67 minutos, Yaremchuk 5,5: recebe poucas bolas em condições de jogar)

Téc. Alguacil