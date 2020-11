Olympiacos x Manchester City: onde assistir, escalações, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (25), pela fase de grupos da Champions League; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Com 100% de aproveitamento, o visita o Olympiacos nesta quarta-feira (25), às 14h55 (de Brasília), em Atenas, pela quarta rodada da fase de grupos da . A partida terá transmissão ao vivo do canal TNT, na TV fechada, no Facebook do Esporte Interativo, além do EI Plus. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Olympiacos x Manchester City DATA Quarta-feira, 25 de novembro de 2020 LOCAL Karaiskakis - Atenas HORÁRIO 14h55 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com três vitórias e líder do grupo C, o Manchester City entra em campo buscando mias um triunfo na Champions League, após ter sido derrotado pelo Tottenham no último fim de semana.

Para o duelo, o técnico Pep Guardiola terá o retorno de Raheem Sterling, recuperado de uma lesão na panturrilha contraída na seleção da .

Por outro lado, Nathan Ake e Fernandinho seguem desfalcando a equipe.

Já o Olypiacos, vem de duas derrotas seguidas na UCL e busca a recuperação para seguir sonhando com a classificação para a próxima fase.

Provável escalação do Manchester City: Ederson; Walker, Dias, Laporte, Mendy; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Foden, Jesus, Sterling.

Provável escalação do : Sa; Rafinha, Semedo, Cisse, Holebas; M'Vila, Bouchalakis, Camara; Randelovic, El-Arabi, Valbuena

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

MANCHESTER CITY

JOGO CAMPEONATO DATA Manchester City 1 x 1 Premier League 8 de novembro de 2020 2 x 0 Manchester City Premier League 21 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Manchester City x Premier League 28 de novembro de 2020 12h (de Brasília) x Manchester City Champions League 1 de dezembro de 2020 17h (de Brasília)

OLYMPIACOS

JOGO CAMPEONATO DATA OFI 0 x 2 Olympiacos Super Liga Greca 8 de novembro de 2020 Olympiakos 1 x 0 Panathinaikos Super Liga Greca 21 de novembro de 2020

Próximas partidas