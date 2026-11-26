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Uma primeira hora de pesadelo, meia hora fantástica. O Milan consegue uma façanha em Atenas ao reagir depois de estar perdendo por 2 a 0. Amorim acerta nas substituições, e Hutchinson lidera a virada.

MILAN

Maignan 5,5: não sai do gol no escanteio e ainda tem o azar de desviar a bola para a própria rede. Também erra em algumas reposições. Não é sua melhor atuação desde que chegou ao Milan.

Gila 6,5: entra de imediato no clima de batalha, sem se poupar. Sofre no início, mas melhora com o passar do tempo.

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De Winter 5: nota negativa para o zagueiro belga, que comete vários erros que favorecem os atacantes do time grego, como no segundo gol, marcado por Jota. Atuação desatenta e com uma postura um tanto displicente. Distraído. (Aos 53', Tomori 6,5: traz garra e capacidade de antecipação. Faz a diferença.)

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Diawara 6: marca bem González, o atacante mexicano dos donos da casa. Não comete erros evidentes, nem quando o Olympiacos aumenta o ritmo e tenta atacar com seus meias ofensivos. Sólido. (Aos 67', Terracciano 6: aguenta a pressão, um passo à frente depois de um período difícil)

Estupiñán 5: depois de começar quatro partidas no banco, esta poderia e deveria ser sua grande oportunidade, mas ele a desperdiça. Ataca pouco e defende mal, além de cometer muitos erros ao sair jogando com a bola nos pés. Decepcionante. (Aos 46', Musah 6,5: contém a atuação incisiva de Pedersen e é muito mais útil do que Estupiñán na construção das jogadas. Dá equilíbrio ao time)

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Jashari 5,5: joga abaixo do ritmo e mostra pouca lucidez na armação. O meio-campista suíço está entre os piores em campo na primeira parte da partida. Melhora um pouco quando Pulisic entra e o ajuda a construir as jogadas. Ficou devendo.

Rabiot 6: repete uma versão menos brilhante e dominante nas noites de quinta-feira do que nos jogos do campeonato. Sua experiência, porém, é importante para administrar a vantagem conquistada no fim da partida.

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Hutchinson 8: noite para guardar na memória do ex-Nottingham Forrest, que marca seu primeiro gol em uma competição europeia após uma bela jogada individual. Não satisfeito, dá duas assistências que Cisse e Pulisic transformam na vitória do Milan. Melhor em campo

Cisse 7,5: torna-se o jogador mais jovem da história do Milan a marcar quatro gols em uma competição europeia. Com faro de gol, como um centroavante experiente, chega ao décimo gol de uma temporada até aqui extraordinária. Artilheiro. (Aos 83', Comotto sem nota)

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Moreira 7: no primeiro tempo, tem dificuldade para encontrar o espaço certo para levar perigo aos adversários. Muda completamente de ritmo na etapa final, quando se torna imparável e marca seu primeiro gol pelo Milan em competições europeias, também o primeiro da carreira. Energia pura.

Gonçalo Ramos 5,5: ‘limpa’ bem as primeiras duas ou três bolas, mostrando a inteligência tática de sempre. Após a primeira disputa mais dura, sai de jogo: Amorim o substitui por precaução. (Aos 46', Pulisic 7,5: o Capitão América não para mais: marca seu quinto gol nas últimas seis partidas e garante ao time uma vitória de enorme importância)

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Técnico Amorim 7: vence o jogo com as substituições: escolhas perfeitas, com Musah na lateral e Pulisic atrás de Cisse.

OLYMPIACOS

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Ortega 5: não tem responsabilidade especial pelos gols sofridos. Vai buscar a bola no fundo da rede quatro vezes, com a sensação de que pouco poderia fazer.

Smajlović 5: é superado por Hutchinson, a quem dá espaço demais para chutar no gol que recoloca o Milan no jogo.

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Pirola 6,5: participa da jogada do gol que abre o placar e evita um gol praticamente certo de Cisse. Joga com intensidade impressionante, mas perde meio ponto por sofrer muito no fim.

Retsos 5,5: joga duro, às vezes até demais. Sente muito o peso da partida e acaba sucumbindo à pressão do Milan. (Aos 82', Toufakis sem nota)

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Onyemaechi 5,5: aparece pouco tanto no ataque quanto na defesa.

Pedersen 6,5: na primeira hora de jogo, é uma dor de cabeça constante para a defesa do Milan. Ataca com muita força. (Aos 67', Saliakas 5,5: queda evidente de rendimento em relação a Pedersen)

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Freuler 6: é valioso na recuperação da bola e distribui o jogo com simplicidade. Enquanto tem fôlego, o Olympiacos mantém um ritmo forte.

Sá 5: faz uma encenação pouco esportiva após um contato acidental de Cisse, protege pouco a defesa e quase sempre parece sem clareza nas ideias.

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Martins 6,5: exige duas defesas de Maignan em chutes de longe e é certamente o mais inspirado do time. (Aos 72', Fortounis 5,5: aparece muito pouco)

Silva 6,5: marca um belo gol e disputa cada bola com muita intensidade.

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González 5: Diawara leva a melhor sobre ele pelo alto. Movimenta-se pouco e mal. (Aos 67', Yaremchuk 5,5: recebe poucas bolas em condições de jogo)

Técnico Alguacil