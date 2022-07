Olot x Barcelona: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do amistoso

Partida acontece nesta quarta-feira (13), pelo amistoso de pré-temporada; veja como acompanhar na internet

Olot e Barcelona se enfrentam nesta quarta-feira (13), em Girona, a partir das 14h (de Brasília), pelo primeiro amistoso da temporada 2022/23. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

A equipe de Xavi está se preparando para a estreia da La Liga em casa contra o Rayo Vallecano no dia 13 de agosto.

Na temporada passada, o Barcelona terminou sem troféu, com decepções na Copa del Rey, Liga dos Campeões e Liga Europa, enquanto terminou em segundo lugar no Campeonato Espanhol atrás do Real Madrid.

A equipe catalã ainda terá pela frente Inter Miami, Real Madrid, Juventus, New York Red Bulls e Pumas UNAM como parte de seus preparativos para a nova temporada.

As novas contratações Christensen e Kessie estão na fila para estrear, e não seria uma surpresa ver a dupla no time titular.

Sergi Roberto teve problemas de lesão na temporada passada, mas agora está em forma e pode começar como lateral-direito, enquanto Pedri também está disponível após seus problemas de lesão.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Possível escalação do Barcelona: Ter Stegen; Roberto, Christensen, Araújo, Alba; Pedri, Busquets, Kessie; Memphis, Aubameyang, Torres.

Possível escalação do Olot: Batalla; Blazquez, Ayala, Mas, D Bigas; Serrano, Urri, Terma; Coros, Forgas, Brugue.

Desfalques da partida

Barcelona:

sem desfalques confirmados.

Olot:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Olot x Barcelona DATA Quarta-feira, 13 de julho de 2022 LOCAL Camp Municipal d'Olot - Girona, ESP HORÁRIO 14h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Barcelona

JOGO CAMPEONATO DATA Barcelona 2 x 3 Eintracht Liga Europa 14 de abril de 2022 A-Leagues All Stars 2 x 3 Barcelona Amistoso 25 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Inter Miami x Barcelona Amistoso 19 de julho de 2022 20h30 (de Brasília) Barcelona x Real Madrid Amistoso 24 de julho de 2022 00h (de Brasília)

Olot

JOGO CAMPEONATO DATA Olot 1 x 1 Girona B 4ª Divisão Espanhola 15 de maio de 2022 Olot 1 x 1 Tenerife 4ª Divisão Espanhola 22 de maio de 2022

Próximas partidas