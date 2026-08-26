Ollie Watkins vai trocar o Aston Villa pelo Al-Hilal, informa Fabrizio Romano com seu característico “here we go”. O clube de Birmingham também já tem praticamente acertada a chegada de seu substituto: Nicolas Jackson.
Segundo o especialista italiano no mercado de transferências, o Aston Villa aceitou uma proposta de 58,4 milhões de euros, mais 2 milhões de euros em bônus. Nesta semana, Watkins viajará para a Arábia Saudita para concluir a transferência.
Anteriormente, já havia sido divulgado que seu salário anual no clube saudita ficaria em torno de 17 milhões de euros. O técnico Simone Inzaghi em breve terá opções de sobra para escolher. Karim Benzema (38) também segue no Al-Hilal, que no início deste verão europeu também se reforçou com Crysencio Summerville.
Watkins (30) foi contratado pelo Aston Villa junto ao Brentford em 2020. Desde então, disputou 278 partidas oficiais pelo clube, com impressionantes 108 gols e 47 assistências.
Na busca por um substituto para Watkins, o Aston Villa chegou a Jackson. O atacante de 25 anos do Chelsea vê com bons olhos a mudança, mas os dois clubes ainda precisam chegar a um acordo sobre os últimos detalhes.
Convertendo os valores, a iminente transferência de Jackson para o Aston Villa envolve cerca de 76 milhões de euros. Isso é mais do que o dobro do que o Chelsea pagou por ele ao Villarreal em 2023: 37 milhões de euros.
Desde então, Jackson disputou 81 partidas pelo Chelsea, com 30 gols e 12 assistências. Na temporada passada, foi emprestado ao Bayern de Munique: 34 jogos, 11 gols e 4 assistências.